Fotokapan kuruldu, sonuç belli oldu...

Kurtların tespiti için kurulan fotokapana kurt değil aban domuzu, çakal, porsuk, tilki ve vahşi köpekler takıldı. Çerkezköy ile Silivri arasındaki bölgeye kapanı kuran WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) uzmanlarından Veteriner Ahmet Emre Kütükçü, kapandaki görüntülerde yer alan vahşi köpeklerin atlara saldıran hayvanlar olduğunu kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Habertürk'ün haberine göre Kütükçü, "Atlara saldıranların tek başına dolaşan genç kurtlar olma ihtimali var" dedi.

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