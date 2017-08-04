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Seyahat

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

Kendine özgü farklı kültürü, rengarenk evleri, etnik müzikleri ve dansları ile en mutlu insanların yaşadığı ülke olan Küba, turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Muhteşem plajlar ve yakın tarihe ışık tutan müzeler ise ülkenin görülmesi gereken noktaları arasında bulunuyor. İşte Küba gezi rehberi...

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1. Eski Havana'yı gezin

Ülkenin başkenti Havana kuşkusuz Küba seyahatinde ilk görülmesi gereken yerlerden biri. Havana şehrinin içinde yer alan tarihi Eski Havana ise Küba kültürünü en iyi deneyimleyeceğiniz yer. Eski arabalar ve evlerle dolu bu bölgeyi mutlaka gezin.

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

2. Malecon'a uğrayın

Havana şehrinin sahil şeridinde olan Malecon, özellikle günbatımında harika enstantaneler yakalamak için ideal. Dans eden ve müzik çalan insanların eğlencesine siz de katılarak keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

3. Morro Kalesi'ni görün

Şehrin Eski Havana bölgesinden görülebilen simge yapılarından Morro Kalesi 16'ncı yüzyılda inşa edilmiş. Okyanusun kıyısında yer alan bu kale bir zamanlar ise hapishane olarak kullanılmış. Kalede fotoğraflar çektirebilir ve tarihe tanıklık edebilirsiniz.

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4. Plaza Vieja'da vakit geçirin

Havana'nın en canlı bölgelerinden biri olan bu meydan aynı zamanda şehrin en turistik yerleri arasında da bulunuyor. Cıvıl cıvıl yapısı ile bar ve restoranlara ev sahipliği yapan bu meydanda bir süre takılarak şehrin atmosferini soluyabilirsiniz.

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5. Trinidad'ı görün

Küba'nın güney kıyılarında yer alan Trinidad kasabası, kendine özgü yapısı ile rengarenk bir Küba'yı deneyimlemenizi sağlıyor. Dar sokakları ve muhteşem mimarideki evleri ile Trinidad Küba gezisinde mutlaka bir tam gün ayırmanız gereken yerlerden.

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

6. Varadero'da denizin tadını çıkarın

Havana'ya iki saatlik mesafede bulunan Varadero, muhteşem denizi ve kum plajı ile tam bir tatil cenneti. Varadero'ya bir gününüzü ayırarak deniz ve güneşin tadını çıkarabilir ve bu cennet köşeyi keşfedebilirsiniz.

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7. Baracoa'yı keşfedin

Küba'nın en bakir bölgeleri arasında bulunan Baracoa Küba'yı en yalın haliyle görebileceğiniz bir yer. Kristof Kolomb'un keşif sırasında adaya ilk çıktığı yer olan bu bölge doğal yaşantısı ve muhteşem doğal güzellikleri ile görülmesi gereken yerlerden biri.

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

8. Santiago de Cuba'ya gidin

Küba'nın ikinci büyük şehri olan Santiago de Cuba, bohem Küba ruhunu en iyi anlayabileceğiniz yerlerden. Şehrin sokaklarına hayat veren müzisiyenlerle dolu olan bu kent tarihi dokusu ile de oldukça çekici.

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9. Mojitoyu tadın

Küba'ya özgü içkilerden biri olan mojitoyu bir de Küba'da tadın. Rom, buz, nane ve limon suyu ile yapılan mojitoyu yerel barlarda bulabilirsiniz.

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

10. Congri'yi deneyin

Siyah fasulye ve nohutu pilavın karışımından oluşan bu geleneksel yiyecek Küba mutfağına özgü bir lezzet denemek isteyenlere hitap ediyor.

Fotojenik bir ada ülkesi: Küba

Fotoğraflar: Lux Life, DeepNature, Ron Mayhew's Blog, OitheBlog, Wikimedia Commons, Hotel Alpin, GQ

Kaynak: Hürriyet Haber

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