Fotoğraftaki 'tek kadına özür ziyareti' yapılacak

Dünya gazesinden Sercan Akıncı'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ankara'da düzenlediği toplantıda çekilen fotoğraf gündem olmuştu. Karedeki tek kadın olan Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu, erkeklerin arkasında kalmıştı.

'Kadının iş hayatındaki yeri' eleştirilerine neden olan fotoğrafta, Şapoğlu'nun hemen önünde yer alanlardan biri ise Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis'ti. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Bitlis, yapılan hatanın hemen ardından Şapoğlu'na özür telefonu ederek, üzüntüsünü ifade etmiş. Bitlis, Şapoğlu ile birlikte bütün kadınlardan özür dilediğini belirtirken, Şapoğlu ise araması nedeniyle Bitlis'e teşekkür etmiş.

Şimdi ise İKMİB Yönetimi telefon konuşmasını yeterli bulmayarak özür ziyareti düzenlemeye hazırlanıyor. İKMİB Başkanı Murat Akyüz, "Fotoğrafın ardından Ahmet Bey üzüntülerini dile getirdi. Biz de hediyemizi alıp, Ebru Şapoğlu'na yakın bir zamanda özür ziyaretine gideceğiz" dedi.