Fotoğrafları telefondan bilgisayara aktarmanın en basit yolu

Microsoft'un Android ve iOS için yayınladığı yeni Photos Companion uygulaması, fotoğrafları telefonunuzdan PC'ye aktarmayı çok daha kolay ve hızlı bir işlem haline getiriyor.

Windows 10'un dahili fotoğraflar uygulamasıyla bütünleşen uygulama, fotoğraflarını başka bulut hizmetleri üzerinde yedekleyenlere göre olmayabilir. Firma, uygulamayı geliştirirken öğrencilere odaklandığını söylüyor. Microsoft'a göre öğrenciler, telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları proje PC'lerine aktarmakta zorlanıyorlar. Uygulama, Windows 10 fotoğraflar uygulamasını bir QR kodu yardımıyla geçici olarak bağlıyor. Aynı Wi-Fi ağı üzerinde olduğunuz sürece fotoğrafları PC'ye hızla gönderebiliyorsunuz.





Uygulama, Windows 10'lu PC ile kalıcı olarak eşleşmiyor ancak fotoğraflarınızı üçüncü parti hizmetlerde yedeklemiyorsanız işinize yarayabilir.

Photos Companion uygulamasını iOS ve Android için şu an indirebilirsiniz. Windows 10'un Fotoğraflar uygulamasında "Wi-Fi üzerinden telefondan aktar" seçeneğini görmüyorsanız, Windows 10'un Fotoğraflar uygulamasının ayarlar bölümündeki "Ek önizleme işlevlerini göster" seçeneğini etkinleştirmeniz gerekebilir.









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