Fotoğraflar Rize'den

İkizdere İlçesi Ovit Dağı ile Çamlıhemşin İlçesi Kaçkar Dağları önceki gün yağan karla beyaza büründü. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı dağ ve yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Bu arada kaymakamlıklar yaylalarda hayvancılık yapan çobanları 10 Kasım tarihine kadar yerleşim yerlerine inmeleri yönünde uyardı.