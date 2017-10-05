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    Fotoğraflar Rize'den

    Muhammet KAÇAR/RİZE (DHA)
    05.10.2017 - 15:50 | Son Güncelleme:

    RİZE’de yüksek kesimlerine önceki gün yağan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

    İkizdere İlçesi Ovit Dağı ile Çamlıhemşin İlçesi Kaçkar Dağları önceki gün yağan karla beyaza büründü. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı dağ ve yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

    Fotoğraflar RizedenBu arada kaymakamlıklar yaylalarda hayvancılık yapan çobanları 10 Kasım tarihine kadar yerleşim yerlerine inmeleri yönünde uyardı.

    Fotoğraflar Rizeden

    Fotoğraflar Rizeden

    Fotoğraflar Rizeden

    Etiketler: Rize , hava durumu , İkizdere , kar , kar yağışı , Kar yağışı
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