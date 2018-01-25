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    Fotoğrafıyla gündem olan Ali Dede hastaneye kaldırıldı

    AA
    25.01.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Bolu'da, evini kaybettiği yangından kurtarılan kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla Türkiye ve dünyada gündem olan 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikâyetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

    Mudurnu'ya bağlı Ordular köyünde 17 Ocak'ta, sobasını benzin dökerek tutuşturmak isterken çıkan yangında evini kaybeden ve kent merkezindeki oğlu Ahmet Meşe'nin yanında kalan Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikâyetleri üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


    Kontrollerin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Ali Meşe'nin tedavisi sürüyor.

    Babasını soğuk algınlığı ve öksürük şikâyeti üzerine hastaneye getirdiklerini ifade eden Ahmet Meşe, "Babamda öksürük vardı ve göğsü dolmuş durumdaydı. Hastaneye getirmeden önce tansiyonu yüksekti. Yapılan muayenenin ardından tansiyonu normale döndü ve sağlığı iyiye doğru gidiyor. Sadece öksürüğü kaldı" diye konuştu.

    Fotoğrafıyla gündem olan Ali Dede hastaneye kaldırıldı

    Ahmet Meşe, babasının hastanedeki tedavisinin birkaç gün süreceğini, babasının sağlığına kavuştuktan sonra taburcu olacağını söyledi.  Ali Meşe de, "Öksürüğüm geçmedi. iyileşene kadar hastanede kalacağım" dedi.

    KEDİLİ FOTOĞRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

    Mudurnu ilçesinde 17 Ocak'ta çıkan yangında evini kaybeden Ali Meşe'nin, yanan evinin önünde alevlerin arasından kurtarılan kedisini kucağına alarak sevmesi fotoğraflara yansımıştı. Yerel ve ulusal çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

     

    Etiketler: Bolu , son dakika
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