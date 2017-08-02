Fotoğrafını yalanladı

SİNCAN Cezaevi Kampüsü içindeki Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk savunmayı, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yönettiği iddia edilen sivil imam Kemal Batmaz yaptı. Batmaz, savcılık ifadesinde “Adil Öksüz’ü tanımıyorum” demişti. Batmaz dün mahkemede ise “Adil Öksüz’ü kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım’ın yanında birkaç kez gördüm. Bu nedenle merhabalaşmış olabiliriz. Çünkü göz aşinalığı var. Bu tanıdığım anlamına gelmez” diye konuştu.

143. FİLO KAMERALARINDA

AKINCI ÜSSÜ’NDEKİ GÖRÜNTÜLERİ: 486 sanıklı davanın görüldüğü mahkemede, Batmaz’ın 13 Temmuz 2016 günü Adil Öksüz’le Atatürk Havalimanı’nda yürürken ve 15 Temmuz 2016 gecesi Akıncı Üssü 143. Filo koridorlarında çekilen görüntüleri izletildi. 143. Filo görüntülerinden 700 bin resim çıkarılarak ‘kesin tanımlama’ yapılan bilirkişi raporuna rağmen Batmaz, mahkeme başkanı Selfet Giray’ın ‘Siz görüntülere baktınız mı” sorusuna, “Ben değilim. Bana benzemiyor” yanıtını verdi.

ÖKSÜZ’LE YAN YANA YÜRÜMESİ: Batmaz, Atatürk Havalimanı’nda darbenin kilit ismi Adil Öksüz ile arka arkaya ve yan yana yürümelerinin ise tesadüf olduğunu savundu. Batmaz, “Atatürk Havalimanı görüntülerini kabul ediyorum, benim” dedi.

TERLETEN SORULAR

KAYNAK HOLDİNG’DE GENEL MÜDÜRLÜK: Başkan Giray’ın Kaynak Holding’deki genel müdürlük görevine ilişkin “Cemaat kendi mensubu olmayan birine genel müdürlük gibi bir yetkiyi verir mi” sorusu üzerine Batmaz, “Başarılı olduğum için getirdiler. Maaş bir holdingde verilen maaşın çok altındaydı. Ben de 14 yıl çalışıp, piyasadaki bazı ifadelerden sonra ayrıldım” dedi.

24 SAATE SIĞAN ABD SEYAHATİ

11 TEMMUZ’DAKİ ABD SEYAHATİ: Giray, “11 Temmuz’da neden ABD’ye gittiniz ve 24 saatte o kadar zor bir yolculuktan görüşmeye gittiğiniz kişiyle buluşmadan döndünüz’ sorusuna, “11 Temmuz’da ortaklığımız biten Mehmet Sungur’la görüşmek üzere New York’a gittim. Ortak bir arkadaşımızla bütün gün aramamıza rağmen bulamayınca beklemenin anlamsız olacağını düşünüp geri döndüm. Bence normal” dedi.

DARBE GİRİŞİMİ SABAHI KAZAN’DA ARSA BAKMA: Batmaz, diğer sivil sanık Harun Biniş ile Kazan’a 16 Temmuz’da arsa bakmaya geldiğini iddia etti. İstanbul’dan Ankara’ya önce araçla, daha sonra otobüsle geldiğini söyledi ancak firmanın adını anımsayamadı. Batmaz, Ankara’da “zarar görmesin” diye adını veremeyeceği bir arkadaşının evinde kaldığını belirtti. Başkan Giray, “Ender görüştüğünüz kişi ile mesajlaşıp Ankara’ya geliyorsunuz. Darbe faaliyetine rağmen arsa bakmak için Kazan’a gittiniz. Niçin Harun’u arayıp başka zaman bakarız demediniz” diye sordu. Batmaz, “Daha önce randevulaşmış olmam nedeniyle gittim. Fatih Sultan Mehmet buz tutan denizin üzerinden gitmişti” dedi. Öksüz’ün kullandığı hatla 925 kez konuştuğu iddiası üzerine Batmaz, “Ben ancak aile fertlerimle bu kadar görüşme yapmışımdır. Bu kadar görüşmenin yapıldığı 2010, 2011 yılları arasında 2013 ve 2014’te Öksüz’le görüşmelerim çıkmamıştır” savunmasını yaptı.

‘BENİ ANDIRIYOR’

DURUŞMADA avukatların talebi üzerine eski Akıncı üs komutanı sanık Hakan Evrim’e, 15 Temmuz gecesi görüntülerinde yanında olan kişinin kim olduğunun sorulması istendi. Evrim, “Orada ben Kemal Batmaz’ı ne gördüm ne tanıdım. Tanımıyorum, bilmiyorum. Bu görüntüdeki kişinin ben olup olmadığım daha önce de mahkemede sorulmuştu. Savunmamda söyleyeceğim. Beni andırıyor ama kesin olarak benim diyemem dedim” açıklamasını yaptı. Üs koridorlarındaki kamera kayıtlarına Evrim’in Kemal Batmaz’a başıyla selam verdiği anlar yansımıştı.