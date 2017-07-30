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    Fotoğrafı gösterdi hırsızı yakalattı

    Bülent TATOĞULLARI / DHA
    30 Temmuz 2017 - 00:08Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 00:08

    ÇANAKKALE 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Batuhan Kaplan (21), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine yaklaşık bin TL değerindeki bisikletini kilitleyip polikliniklerin bulunduğu bölüme gitti.

    Yarım saat sonda dönen Kaplan, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Çevrede bisikletini arayan Kaplan'ın yanına yaklaşın bir kişi, bisikletinin çalınmış olabileceğini söyledi. Bisikleti alan kişinin fotoğrafını çektiğini söyleyen görgü tanığı, fotoğrafı Kaplan ile paylaştı.

    Hemen polisi arayan Kaplan, hırsızın bisiklet üzerindeyken çekilen fotoğrafını iletti. Fotoğraf, aynı anda WhatsApp grubundan paylaşılarak şehirdeki bütün ekiplerle ulaştırıldı.

    Polis, kavşaklarda önlem alırken Kaplan, şüpheli H.Y. ile karşı karşıya geldi. Bisikletini almaya çalışan Kaplan'a önce yumruk atan H.Y., ardından bıçakla saldırıp kaçtı. Hırsızın peşinden yaklaşık 100 metre koşan Kaplan, sonunda pes etti.

    Asayiş ekipleri, kısa süre sonra H.Y.'yi Yıldız Mahallesi'nin ara sokaklarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü, bisiklet sahibine teslim edildi. Kaplan, "Bisikletim her şeyim. Her yere onunla gidiyorum. Hırsızı kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

    Etiketler: hırsızlık , Çanakkale , gazetehaberleri
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