Fotoğrafı çok eleştirilmişti... Aylar sonra yanıt verdi

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in 20 yaşındaki kızı Aliya Shagieva bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafını paylaşmasıyla ülkede gündem yarattı. Kimi bu paylaşımı tahrik edici bulurken, kimi bir annenin şefkati olarak yorumladı. Fotoğraf milyonlarca beğeninin yanı sıra pek çok eleştiri de aldı.

Atambayev’in en küçük kızı olan Shagieva, bir aylık oğlu Tagir’i emzirirken görüldüğü bu fotoğrafta cesur giysisiyle dikkat çekmişti.

Başkan kızı, nisan ayında paylaştığı fotoğrafın altına, “Çocuğumu, onun ihtiyaç duyduğu her zaman ve her yerde besleyeceğim” notunu düşmüştü.

Ancak bu paylaşımın ardından sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulmuş ve “ahlaksız davranmakla” suçlanmıştı.

Shagieva, sosyal medyada paylaştığı emzirme fotoğrafının ardından gelen eleştirilere cevap verdi.

Shagieva, BBC’ye verdiği röportajda, “Bana verilen bu beden bir vulva değil (kadın genital organı), işlevsel” yorumunu yaptı. Başkan kızı ayrıca, “Bedenim, bebeğimin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor, seksüelleşmeyi değil” ifadesini kullandı.

Shagieva, “Çocuğumu beslerken ona verebileceğim şeyin en iyisini verdiğimi hissediyorum. Bebeğime bakmak ve onun ihtiyaçlarını dikkate almak, insanların benim hakkında söylediklerinden çok daha önemli” dedi.

Eski Sovyet ülkelerinden olan Kırgızistan, çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Başkan Almazbek Atambayev ve eşi Raisa, kızları Shagieva’nın fotoğrafından sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Shagieva, anne ve babası hakkında şu sözleri sarf etti: “Onlar paylaşımımdan hiç hoşlanmadılar. Bu anlaşılabilir, çünkü genç nesil, ebeveynlerinden daha az muhafazakar. Annem, arkadaşlarından benim hakkımda mesajlar aldı.”

Yenilikçi davranışlarıyla öne çıkan Shagieva, Rus eşi Konstantin’le evlendikten altı ay sonra oğlunu dünyaya getirdi.

Shagieva’nın, geleneksel olarak et yeme alışkanlığı fazla olan ülkede vejateryen beslenmeyi tercih ettiği biliniyor.