Fotoğrafçıların gözüyle, iki şehrin hikayesi

LICHTHOF Sanat Merkezi’nde, Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstanbul-Köln Kardeş Şehir Derneği ile ortaklaşa düzenlediği sergide, Kölnlü fotoğraf sanatçıları Harald Schwertfeger, Wolfgang Rieger, Holger Schnapp ile İstanbullu sanatçı Tuna Yılmaz’ın objektifinden 40 kare eser sergileniyor. Sergide İstanbul’da bir süre ikamet eden Alman sanatçıların kentteki günlük hayattan karelerinin yanı sıra, kısa süre önce yaşamını yitiren Tuna Yılmaz’ın, Köln’de çektiği fotoğraflara yer veriliyor.

Lindenthal Belediye Başkanı Helga Blömer-Frerker, iki kenti kapsayan bu çalışmanın ülkeler arasındaki kültür ve sanat bağlarının daha da güçlenmesine katkı sunacağını söyledi. Frerker ayrıca fotoğraflara baktığında İstanbul’daki hayatın canlılığını ve Köln’deki yaşamın ise dinginliğini fark ettiğini, bu sebeple henüz İstanbul’u ziyaret etmediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.





DOSTLUĞU DAHA FAZLA GÜÇLENDİRMEK İÇİN

YEE Köln Müdürü Yılmaz Bulut, çok kültürlü bu iki şehrin kardeş şehir olmalarının 20’nci yılında böyle bir sergi açarak, Türk ve Alman toplumları arasındaki dostluğu daha fazla güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth ise iki şehrin dostluğunu artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini ve YEE ile özellikle bu konuda yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Fotoğraf sergisi 25 Kasım’a kadar gezilebilecek. Serginin ardından fotoğraf sanatçılarının da katılımıyla ‘İstanbul ve Köln’de Fotoğraf Sanatı’ başlıklı bir panel düzenlenecek.