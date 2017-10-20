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    Fotoğraf çektiren çektirene!

    İHA
    20.10.2017 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde çevreyi kirletenlere dikkat çekmek amacıyla konulan ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykeli vatandaşların adeta ilgi odağı oldu. Porsuk Çayı kıyısında konumlandırılan heykel ile fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarışan insanlar, farklı kareler yakalamak isterken gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

    Porsuk Çayı kenarına, çimler üzerinde oturan veya çevrede gezinenlerin çevreyi kirletmesi sebebi ile uyarı ve dikkat çekmek amacıyla ’çekirdek çitleyen eşek’ heykeli yaptırılmıştı. Çay kıyısına konumlandırılan heykel tartışmalara konu olsa da, Eskişehirli vatandaşların bazıları kısa sürede çekirdek çitleyen eşek heykelini sevdi. Özellikle gençler, eşek heykelinin bulunduğu yere giderek alışılagelmiş fotoğraflardan farklı kareler çekmeye çalıştı. Bazı kişiler eşek heykelini severken fotoğraf çekerken, bazıları kucağına oturarak, bazıları ise, özçekim yaparak anlarını ölümsüzleştirdi.

    Gülümseten kareler oluşturan gençler, çekirdek çitleyen eşek heykelini çok beğendiklerini dile getirerek, "Çevreyi kirleten kişiler için caydırıcı bir heykel olmasını istiyoruz. Ayrıca birçok heykelin bulunduğu Eskişehir’de çekirdek çitleyen heykel de güzel olmuş. Ailelerimiz de eşek heykelini haberlerden görüp bizi aradı" şeklinde konuştu.

    Etiketler: Çevre
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