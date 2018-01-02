Fosfor karışımıyla karanlığı aydınlattı

Fosforlu sıvı ile tasarladığı lamba ve şerit levhaları ilk önce atölyesinde denediğini belirten Haşimoğlu, gündüz vakitlerin de gün ışığını alan lamba ve şeritli levhaların gece boyunca 6- 7 saat ışık yansıdığını ve ortamı aydınlık halinde getirdiğini söyledi.



Fosforun aydınlatmada kullanımı dünyada bazı ülkelerde kullanılan ancak Türkiye de yeni olduğunu ifade eden Haşimoğlu, “Bildiğimiz fosforu, belgesellerde deniz dibinde balıkların ışık saçtığını görürüz. Bunlar fosfor yediği için ışık saçtığı bilinir. Yolların kenarların da parlayan fosforlu levhalar olarak bahsedilen ışık çarpar yansır. Fakat bu yeni ürün fosforun özelliği gün ışığını alır bünyesine hapseder karanlıkta hapsettiği ışığı geri yansıtır. Gerçek gün ışığını alan fosfor 6-7 saat karanlıkta yansıma yapar . Bu fosforun kullanımın da ki amaç karanlık bölgelerdeki elektrik lambaların yerine bu tasarımlı fosforlu şeritler konulabilir.



Bisiklet ve köy yolların da bunlar kullanılması mümkündür. Bu hem trafik güvenliği açısından hem de kısmi ışık saçarak karanlık ortamı aydınlatmayı sağlar. Lamba açma kapama düğmeleri yanı sıra ev de merdiven çizgileri ve bahçe dekorasyonlarında da kullanılması mümkündür” diye konuştu.