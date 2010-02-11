Fos Galácticos

Sıkı maçtı. Bu maç dahil, zaten seyrettiğimiz son 5-6 maç Jr. Premier Lig maçı gibiydi. Örnek, Fenerbahçe – Diyarbakır maçını aynen al, Anfield’a koy, dersin ki Liverpool - West Ham maçı var. Fakat lütfen sahayı koyma. Onu burada bırak.

Galatasaray elendi, peki derdi nedir Galatasaray’ın?

Galatasaray’da forvet yok diyorlar, 3 gol atıyor. Beşiktaş’ın ofansif gücü çok iyi diyorlar, bütün sezon ilk defa 4 gol attı. Niye? Çünkü Mustafa Denizli yoktu. Galatasaray Neill ile güçlenmiş, iç güveysi Franco’yu atmış, Uğur ile Caner müthiş oynuyor, yine de 2 gol yiyor ve eleniyor. Demek ki, sorun başka yerlerde.

Peki nedir sorun, söylesenize a kuzum?

Problem ilk önce Arda. Arda Alexleşmiş. Kolunda kaptanlık bandı, 20 yaşında ona buna direktif veriyor, oraya koş, buraya koş diye. Yahu sen CFO olarak alınmadın ki! Sen köpek gibi koş diye yetiştirildin. Şimdi yürüyerek milleti yönetmeye çalışıyorsun. Tabi bununla birlikte, Keita. Eskiden Galatasaray Baros, Kewell, Arda, Keita ile topu karşı tarafta oynardı. Bu da Sarp’ı ve Topal’ı dinlendirirdi. Şimdi çocuklar dilleri beş karış maçı bitiriyorlar. Galatasaray kalesinde her maç en az 5 pozisyon görüyor.

Adnan Polat, sertliklerden şikayetçiydi...

Rıjkaard, kasaplardan bahsediyor. Daha Jo’ya faulu kim yapmış onu bile bilmiyor. Adnan Polat da ligin kasapları meşhur diyor. Daha maçın ilk dakikasında Necati’ye bir tane tekme var, artı bir de çocuğun az daha dili dönüyordu. Bunlar da mahallemizin kasabı, bizim kasap yani.

Galatasaray’a transferler yaramadı sanki...

Yahu nasıl yarasın? Galatasaray, eski Hasan Özaydın’lı Fenerbahçe’ye dönmüş. Herkesi almışlar. Elano kimdir, necidir? Dos Santos 5 senede 5 maç yapmış, sen havalimanında adamı karşılıyorsun. Ben sana Talimhane’de o çocuğun aynısından 10 tane bulurum. Sen forvet yokken Necati’yi almazsan olacağı da budur. Bu arada ben Aziz Yıldırım’ın yerinde olsam, Yalçın’ı hemen bağlarım. Artı, Emre Çolak diye bir canavar var, çocuk 1.60 diye, tek forvet oynayamaz diye, sen Dos Santos’u koyuyorsun. E ulan Santos 1.90 mı? Sonra Servet’i alıyorsun. Tek cümle ile, Galatasara y b u seneki ilk kupasını elinden düşürdü, kırdı, mahvetti.

Maçın 3 adamı?

İzel-Çelik-Ercan. Şaka şaka...

1. Sos Dantos pardon Dos Santos.

2. Tanju Çolak pardon Emre Çolak.

3. Okay Karacan.

Okay Karacan bunların hepsinden daha çok koştu, daha çok pres yaptı, daha çok üzüldü. Yazık oldu Okay’a. Neyse artık, önündeki maçlara bakacak.