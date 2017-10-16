Fortnite oyuncu kitlesi giderek büyüyor

Oyunun birçok modu bulunuyor ama en çok oynan modu PlayerUnknown’s Battlegrounds benzeri olan Battle Royale modu. Fortnite’ın yapımcıları PlayerUnknown’s Battlegrounds oyununu çok sevdiklerini ve o yüzden bu modu eklediklerini açıklamışlardı. Bu modu ücretsiz sunmaları ve oyunun Playstation’da da oynanmasından dolayı büyük bir yükseliş yakalamış durumda. Oyunun oyuncu sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda.



Battle Royale modunda oyuna başlarken bir otobüsün içinde 100 kişiyle başlıyorsunuz. Otobüs sıcak hava balonlarına benzetilmiş ve bu sayede uçması sağlanmış. Oyun 100 kişinin otobüsten atlaması ile beraber devam ediyor. Yine hayatta kalmaya çalıştığımız oyunda evlerden eşyalar toplayarak devam ediyoruz.

Oyunda bir inşaat mekaniği bulunuyor. Etraftaki duvarları arabaları ağaçları kazma yardımıyla kırarak inşaat için malzeme topluyoruz. Topladığımız malzemeler ile kendimize gizlenecek bir yer veya siper yapabiliriz. Oyunda PlayerUnknown’s Battlegrounds’da olduğu gibi gittikçe daralan bir alan bulunuyor ve bu alanın içinde kalmaya çalışıyoruz. Oyun şuan henüz erken erişimde bulunuyor. Oyunun tam sürümü 2018 yıllarında çıkarması bekleniyor. Oyun tam sürümüyle birlikte tamamen ücretsiz olacak.