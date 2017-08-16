FortiCloud 3.2 güncellemesi beraberinde ne getiriyor?

John Maddison, Fortinet Ürünler ve Çözümler Kıdemli Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada, “Gitgide karmaşıklaşan ve sürekli gelişen küresel tehditlere karşı en büyük işletmeler bile savunmalarını geliştirmekte zorlanırken kısıtlı insan ve finansal kaynakları olan küçük ve orta boyutlu işletmeler için bu iş çok daha zor bir hale geliyor. Fortinet tam da bu sebeple işletmelere, kaynaklarını ve savunmalarını artırmaları için kullanımı kolay ve esnek ileri teknoloji güvenlik çözümlerini ulaştırıyor. FortiCloud 3.2 ile KOBİ’ler merkezi Security Fabric çözümlerine sahip olurken işletmelerine daha çok vakit ayırıp güvenliklerinin de sağlandığından emin oluyorlar” dedi.

Son Gelişmeler

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümlerinde küresel lider olan Fortinet, FortiCloud Software-as-a-Service (SaaS) için büyük bir güncelleme yayınlayarak KOBİ’lerin ve MSSP’lerin kullanımına sundu. FortiCloud’ın 3.2 versiyonu güçlendirilmiş işletim seçenekleri sunarken küresel iş dünyasının büyük bir kısmının savunmasını sağlayan Security Fabric çözümlerine her yerden her daim erişilmesini sağlıyor.

Fortinet’in FortiCloud hizmetleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki veri merkezlerinden dünya genelinde 280.000’den fazla güvenlik cihazında kullanılıyor.

FortiCloud 3.2 ile Fortinet’in Bütünleşik Tehdit Yönetimi (UTM), Kablosuz Erişim Noktası, Switch ve Sandboxing çözümleri için FortiGate cihazlarındaki kurulum, yönetim ve analitik özellikleri merkezileşiyor.

FortiCloud’ın kolay kullanılır, yüksek kaliteli yapısı gelişmiş savunma inşasına ihtiyaç duyan KOBİ’ler için en uygun çözümü sunarken yeni ve hali hazırda var olan MSSP’lerin de müşterilere daha gelişmiş bir güvenlik hizmet sağlaması için ideal bir başlangıç noktası oluyor.

Küçük işletmelere Daha üstün Siber Güvenlik

KOBİ’ler Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde iş sektörünün yüzde 99,7’sini oluştururken özel sektör işgücünün yüzde 48’inde iş imkanı yaratıp toplam ihracat miktarının yüzde 33,6’sını üretiyor. KOBİ’ler dijital ekonominin faydalarını güçlendirirken küresel ticarete de önemli katkılarda bulunuyor. Ancak giderek artan tehditlere karşı kısıtlı bütçesi ve imkanları ile KOBİ’lerin BT bölümleri sistemlerini savunurken birçok siber güvenlik zorluğuyla karşı karşıya geliyor.

Fortinet tam da bu noktada KOBİ’lerin ihtiyaçlarına karşılık verecek endüstriye yön veren güvenlik çözümlerini kullanıcılara ulaştırıyor. Fortinet’in FortiGate UTM cihazları yakın zamanda Gartner Magic Quadrant 2017’de sekizinci defa üst üste lider olmuş, IDC’nin Worldwide Security Appliance Tracker araştırması da diğer sağlayıcılara oranlaen fazla güvenlik cihazı satışını Fortinet’in gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu. FortiCloud bir KOBİ’nin ihtiyaç duyacağı güvenlik çözümlerinin kurulum, yönetim ve analitiğini bulut-tabanlı bir konsol ile sadeleştirip merkezileştirirken günümüzün gelişen tehlikelerine karşı en iyi korumayı sağlıyor.

FortiCloud’ın 3.2 versiyonu son güncellemeler ile tam yönetim özelliklerini mevcut analitik ve sistem günlüğü kaydı özelliklerine eklerken işletmeler merkezi ve sezgisel bir SaaS konsolu sayesinde Security Fabric’in tam kontrolüne sahip oluyor.

FortiGate güvenlik duvarlarının kurulum, yapılandırma, takip ve onarma özelliklerini tek bir bulut ara yüzünde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

FortiGate’in sağladığı eksiksiz sistem ve bulut tabanlı hazırlık sayesinde FortiAP ve FortiSwitch ürünleri çok az uzmanlık ile cihazları çalışır duruma getiriyor.

Sıfır-günlere ve gelişmiş tehlikelere karşı savunma taneli erişim kontrolü, uygulama kullanım prosedürleri ve sandbox entegrasyonu ile güçlendiriliyor.

Bulut-tabanlı SaaS modelleri kolayca işletme çapında kullanıma sokulup donanımdan kaynaklanabilecek yüksek miktarlı masrafları aradan çıkarılıyor.

Güvenlik sağlayıcıları için operasyonları sadeleştirmek

Her zaman her yerde güvenlik yönetimi imkanları ile çoklu kullanım özelliklerinin birleşimi FortiCloud’ı müşterilerine endüstriye yön veren güvenlik hizmetlerini ulaştırmayı hedefleyen yeni ve hali hazırda var olan MSSP’ler en iyi başlangıç noktası yapıyor.

FortiCloud müşteri hizmetlerinin kurulum ve yapılandırma süreçlerini basitleştirirken normalde müşteri ağlarının sorunlarının takibi ve çözümü için ihtiyaç duyulan personel sayısını da azaltıyor. FortiCloud’ın SaaS modeli düşük maliyeti ve operasyonel verimliliği ile pazara girmek isteyen yeni sağlayıcılara iş ortaklarının yatırımlarını hızlıca geri ödeme imkânı verip tekrar eden kar marjları ve gelirlere ulaşmalarına yardımcı oluyor.