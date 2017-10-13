Format değişti

◊ Öncelikle yeni kanalınız ve yeni programınız hayırlı uğurlu olsun diyelim... Yepyeni bir kanal, yepyeni bir program. Neler söylemek istersiniz?

- Çok teşekkür ederim. Program farklı bir formatta ve çok zengin bir içeriğe sahip. Bunun yanı sıra hafta içi her gün canlı yayın olması, ayrıca uzun zamandan sonra alıştığım formatın dışına çıkmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.



◊ “Ezgi Sertel’le Kadınlar Bilir”in önceki programlarınızdan farkı nedir?

- Öncelikle belirtmek isterim ki, bu sadece gezi ve yemek programı değil. Daha geniş kapsamlı bir format... “Kadına dair” her şey bu programda. Stüdyoda arkadaşlarımı konuk edeceğim. Orası benim ikinci evim olacak. Hem sohbet edeceğiz, hem öğreneceğiz. Yani “kadına dair” ne varsa bu programda olacak.







İŞİN SIRRI SAMİMİYET



◊ Yepyeni bir konseptle izleyicinin karşısına çıkıyorsunuz, neden? Yemek programından sıkıldınız mı?

- Tabii ki sıkılmadım. Fakat bir oyuncu nasıl hep aynı rolü oynamak istemezse, biz sunucular da farklı yönlerimizle, birikimlerimizle, entelektüel duruşumuzla anılmak isteriz.



◊ Yıllardır televizyon ekranındasınız. Bu kadar uzun süreli ekranda olmanızın ve bu denli sevilmenizin sırrı nedir?

- Ben bunun tamamen samimiyetle alakası olduğunu düşünüyorum. İzleyici o samimiyeti alıyor.



◊ Kadın programları artık çok değişti; içerikleri, işlenen konular... Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu değişimi?

- Bunun bir değişim değil benzerlik olduğunu düşünüyorum. İlla bir değişim şartsa toplumun yararına olan tüm değişimleri destekliyorum.



◊ Son olarak buradan izleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

- Beklentilerinin çok üzerinde bir program olduğunu garanti ediyorum. Sizler için hazırlandık, tüm güzellikleri topladık. teve2 ekranlarında buluşmak üzere. Çok sevgiler...

BİR DAHA OYUNCULUK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

◊ Sizin oyunculuk geçmişiniz de var. Güzel bir proje teklifi gelirse yeniden oyunculuk yapmayı düşünür müsünüz?

- Hayır düşünmüyorum. Ben yapısal olarak “onu da yaparım bunu da yaparım” diyen insanlardan değilim. Tek bir işe yoğunlaşıp o işte en iyilerden biri olmaya çalışırım.