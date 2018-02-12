e-dönüşüm şirketi Foriba, 5 milyon dolar yatırım aldı

FIT Solutions adıyla 1999 yılında kurulan ve faaliyetlerine marka adını değiştirerek devam eden e-dönüşüm şirketi 'Foriba', Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldı. Foriba’nın aldığı 5 milyon dolar yatırımın 3 milyon doları IFC’ye, 1.5 milyon doları Revo Capital’e, 500 bin doları da Endeavor Catalyst’e ait. Foriba, aldığı B serisi yatırım ile birlikte bugüne kadar toplam 9 milyon dolar yatırım almış oldu.

Küçük ve büyük pek çok şirkete ‘e-Fatura’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Defter’, ‘e-İrsaliye’ gibi çözümler sunan Foriba, Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarında hizmet veriyor. Şirket, 2016 yılında Logo Yazılım ile birlikte kurduğu Tedarikçi Finansmanı Platformu 'FİGO'nun ilk ürünü olan 'Figopara' ile büyümeye devam ediyor. Foriba, aldığı yatırımdan sonra fintech ürünlerine daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor

İŞBİRLİKLERİ ARTACAK

Sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladıklarını aktaran Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, "2018’de de küresel ekonomik krizin korkusu bizi yavaşlatmayacak. Aldığımız yatırımla birlikte ciro ve müşteri sayısında en az yüzde 60 büyüyeceğiz” dedi. B serisi yatırım turunu nasıl kullanmayı planladıklarını anlatan Bahar, “Aldığımız yatırımın yanı sıra e-Dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimiz ve stratejik işbirliklerimiz ile yeni yılda daha büyük kitlelere yöneleceğiz. Global müşterilerimize yenilerini katmaya ve mevcut müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz. Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerini de radarımıza aldık. Uluslararası arenada teknolojiye yön veren önemli aktörlerden olacağımıza dair güçlü bir inanç besliyoruz” diye konuştu.

YATIRIMLAR BÜYÜYECEK

Dijital dönüşüm sayesinde finans sektöründeki verimliliklerin arttığını belirten IFC Küresel Fintech Yatırımları Başkanı Andi Dervishi, "Normal şartlarda belli finansal ürünlere ulaşamayacak kitlelere bu hizmetlerin sunulabilmesini sağlıyor. Foriba ile yaptığımız iş birliğinden heyecan duyuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’de faktoring ve diğer online tedarik zinciri finans hizmetleri ilk defa daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek" dedi. Revo Capital Yönetici Direktör’ü Cenk Bayrakdar, "Kurmakta olduğumuz ikinci fonumuz ile IFC gibi uluslararası yatırımcılarla beraber bölgedeki yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz" derken, Endeavor Türkiye Girişimci Hizmetler Direktörü Aslıhan Kurul Türkmen ise şunları söyledi: "Endeavor Turkiye Girişimcisi Foriba, Endeavor Catalyst Fonu’nun Türkiye’de yaptığı 5. yatırımı aldı. Global girişimcilik ağı için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz ve global network’ümüzün desteği ile Foriba’nın uluslararası operasyonlarını büyütmesine destek olabileceğimize inanıyoruz."