Ford’un garajında ‘Arnold’ sürprizi

ALMAN otomotiv devi Mercedes, yeni G serisini otomotivin anavatanı Detroit’te ünlü aktör Arnold Schwarzenegger ile tanıttı. Alman markanın ikonik modeli yeni G serisinin Detroit’te tanıtımı için ise ‘Henry Ford’un ilk otomobilini ürettiği garajın üzerinde yükselen ‘Michigan Tiyatrosu’ seçilmişti. Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche, dün kapılarını açan Detroit otomobi fuarı öncesi düzenlenen törende yeni G serisinin ışıklar ve ateş şovlarıyla sahneye gelmesinin ardından büyük bir sürpriz yaparak Arnold Schwarzenegger’i sahneye çağırdı. Eski California valisi de olan ünlü oyuncunun hem bir G Serisi tutkunu hem de G Serisi gibi Avusturya Graz doğumlu olduğunu söyleyen Zetsche daha sonra sahnede küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

BENİM GİBİ KASLI

Ünlü aktör G serisiyle kendisini ‘Gerçek ikizler’ diye tarif ederek şu esprili konuşmayı yaptı: “Vücut geliştirme çalışmalarına başladığımda ve en iyi vücuda sahip olduğumda, G serisinin en iyi SUV olduğunu biliyordum. Ben daha güçlü ve kaslı hale geliyordum, G Serisi de güçlenip kaslanıyordu. Daha sonra hızlı olmak istedim, o zaman G Serisi de daha hızlandı. O yüzden biz gerçek ikiziz.”

ELEKTRİKLİ OLACAK MI?

Bu konuşmanın ardından Zetsche’nin “Yeni G Serisi 170 kilogram hafifledi” yorumu sahnede gülüşmelere neden oldu. Çevreciliğiyle tanınan Schwarzenegger hemen ardından Zetsche’ye, “Yeni G Serisi çok güzel ama hala fosil yakıtla gidiyor. Elektriklisi olacak mı?” sorusunu sordu. Zetsche’nin cevabı ise “Bizi izlemeye devam edin. Tüm modellerimiz elektrikli olacak” oldu. Bu hoş sohbetin ardından Arnold Schwazeneger, Mercedes Başkanı Zetsche’ye kovboy şapkası hediye edip şnaps kadehlerini yeni G Serisi için kaldırdılar.

HAZİRANDA TÜRKİYE’DE

ÇOK özel bir şovla tanıtılan yeni G Serisi, haziran ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Aracın fiyatının 1 milyon TL civarında olması bekleniyor. Otomobilde ciddi yenilikler olsa da dış görünümde G serisinin o radikal keskin hatları aynı kalmış. Gövde üzerinde yapılan yenilikler biraz daha yuvarlatılmış detaylar, hafifçe elden geçirilen far ve stoplar, daha ince ön sinyaller ve farklı jant seçeneklerinden ibaret. Asıl gelişim ise içinde. Eski G serisinde yer alan dar arka koltuklar, 40.6 mm artan aks mesafesi sayesinde çok daha fazla diz mesafesi sunuyor. Ayrıca gösterge panelinden, direksiyona koltuklardan malzeme kalitesini kadar iç mekan çok daha üst seviyede lüks hale gelmiş. Bu lüksün yanında aracın arazi performansı da artırılmış. Yeni G serisinde üç adet kilitli diferansiyel, karınca vitesi ve yeni bir süspansiyon tasarımı bulunuyor. Evet, araçta artık bağımsız ön süspansiyon var. Bu da yol performansının çok daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Mercedes, arazi performansının da aynı yüksek seviyede olduğunu söylüyor. Yeni nesil G Serisi, ilk etapta sıralı 6 silindirli ve V8 motorlarla satılacak. Aracın 4 litre hacimli, çift turbo beslemeli V8 motoru 422 beygir güç, 610 Nm tork üretebiliyor. Bu veriler dört tekerleğe 9 ileri vitesli otomatik şanzımanla aktarılıyor.

FORD MUSTANG BULLIT

482 beygir gücündeki bu özel Mustang, fuarın en dikkat çeken modellerinden biri olacak. Bu arada Mustang’in Mach1 isimli hibrit versiyonunun da geleceği iddia ediyor.

YENİ JETTA

Volkswagen, 1979 yılından bu yana 16 milyon adet sattığı Jetta’nın 7. neslini 2018 Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Yeni iskelet sayesinde aks mesafesi 2,652 mm’den 2,685 mm’ye çıkan 2018 Jetta, daha kısa sekmeleri ve hem uzunluğu, hem de genişliği artan gövdesinin de yardımıyla çok daha ferah bir kabin sunuyor. Yepyeni bir 8 ileri otomatik şanzımanın olacağı yeni Jetta Meksika’da üretilip Türkiye’ye gelecek.

RAM 1500

Amerika’nın en çok satan 3 pick-up modelinden biri olan Ram 1500’ün yenisis Detroit’te sahne aldı.

CHEVROLET SILVERADO

Aynı Ram 1500 gibi yeni Chevrolet Silverado’da dünya tanıtımı için Detroit’i tercih etti.

YILIN İLK ŞOVU KAPILARINI AÇTI

3-4 yıl önce tam anlamıyla ölü bir şehirken hızla eski parlak günlerine geri dönmeye çalışan otomotivin ana vatanı Detroit’te yılın ilk otomobil şovu başladı. İlk olorak 1907’de düzenlenen, 1988’den itibaren ise uluslararası hale gelen ‘Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) bu yıl 45’i dünya ve Amerika prömiyeri olmak üzere 100’e yakın yeni model tanıtılıyor. Basın günüyle Cobo Center’da kapılarını açan fuarı 5 bin uluslararası basın mensubu izleyecek ve 28 Ocak tarihine kadar 750 bine yakın ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. Fuara efsane pick-up (kamyonet) modelleri ve SUV’lar damgasını vuracak. Ayrıca yeni Mercedes G Serisi, Volkswagen Jetta, Audi A7, Lamborghini Urus, Jeep Cherokee, Honda Insight, Acura RDX prototipi, BMW X2 ve Lexus LF-1 Limitless konsepti ilk kez dünyaya tanıtılacak. Yeni modellerden bazıları önceki gece özel tanıtımlarla fuar öncesi sahneye çıktı.