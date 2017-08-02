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Ford’tan 52 milyon dolarlık yatırım

Hürriyet Haber
02 Ağustos 2017 - 22:09Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 22:09

FORD Otosan, 3 fabrikada yıllık toplam 415 bin araç olan mevcut üretim kapasitesini, 2018 Eylül sonuna kadar yıllık 455 bin araca çıkarma kararı aldığını açıkladı. Özellikle Transit ve Custom modellerinde artan müşteri talebini karşılamak için bu kararı aldığını açıklayan şirket, 52 milyon dolarlık yatırımla Gölcük Fabrikası’ndaki üretim kapasitesini 40 bin adet artıracak. Ford’un Avrupa’da sattığı tüm ticari araçların yüzde 71’ini ve transit ailesi modellerinin yüzde 82’sini Türkiye’de üreten Ford Otosan, kapasite artırımı ile artan talebi ve müşteri ihtiyaçlarını gelecekte de karşılayabilecek. Mevcut haliyle 290 bin adet Transit ve Custom modellerinin üretilebildiği Gölcük Fabrikası, kapasite artırımı sonrasında 330 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi, hükümetin yatırım ortamını destekleyen teşvikleri ve stratejik coğrafi konumuyla yatırım ve ihracat için avantajını koruduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford’un ticari araç pazarındaki en önemli üretim merkezi ve dolayısıyla önemli bir kâr merkezi konumundayız. Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile üretilen araç ve parçaları 83 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’deki ticari araç ihracatının yüzde 65’ini gerçekleştiriyoruz. Ford’un Avrupa’da ticari araç pazarındaki birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa’dan bize gelen talepte ciddi bir artış var. Daha da artacağını öngördüğümüz talebi karşılayabilmek için üretim kapasitemizi artırma kararı aldık” dedi.

 

Etiketler: FORD Otosan , Haydar Yenigün , gazetehaberleri
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