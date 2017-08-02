Ford’tan 52 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi, hükümetin yatırım ortamını destekleyen teşvikleri ve stratejik coğrafi konumuyla yatırım ve ihracat için avantajını koruduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford’un ticari araç pazarındaki en önemli üretim merkezi ve dolayısıyla önemli bir kâr merkezi konumundayız. Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile üretilen araç ve parçaları 83 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’deki ticari araç ihracatının yüzde 65’ini gerçekleştiriyoruz. Ford’un Avrupa’da ticari araç pazarındaki birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa’dan bize gelen talepte ciddi bir artış var. Daha da artacağını öngördüğümüz talebi karşılayabilmek için üretim kapasitemizi artırma kararı aldık” dedi.