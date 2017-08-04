Ford kârını yüzde 38 arttırdı

Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ikinci çeyrek satış gelirleri yüzde 36 artışla 6.26 milyar liraya çıktı. İhracat adetlerinde artış ikinci çeyrekte yüzde 20 artarken, ilk yarıdaki artış yüzde 12 oldu.

Şirket daha önce Nisan'da yukarı revize ettiği yıl sonu hedeflerini tekrar yükseltti. Ford Otosan yurtiçi satış hedefini 105,000-115,000 adetten 110,000-120,000'e yükseltirken, ihracat hedefini 280,000-290,000 adetten 290,000-300,000'e çıkardı.

Üretim kapasitesini artan ihracat talebini karşılamak için Eylül 2018'e kadar yüzde 10'a yakın artıracağını dün açıklayan Ford Otosan, üretim hedefini de 345,000-355,000 adet aralığından 365,000-375,000'e çıkardı.