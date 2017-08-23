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    Ford çıkarılabilen direksiyon için düğmeye bastı!

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 08:13Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 08:13

    Ford, otonom araçlarda kullanılabilecek çıkabilen direksiyon ve pedal patenti aldı.

    Otomobil üreticileri kendini kullanan araçlar ile test yaptıkça, kanun geliştiriciler de dikkatli bir şekilde bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktalar ancak bu araçların sürekli olarak bir direksiyona ihtiyaç duyup duymamaları konusunda tam anlamıyla bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Ancak giderek daha fazla araç konsepti kontrol araçlarını (pedallar, direksiyon, vites kolu vs) tasarımlardan çıkartmakta ve kısa bir süre içinde tamamen otonom seçenekler artacak gibi gözüküyor. Bu arada da Ford, çıkartılabilen direksiyon ve pedallar için bir patent almış durumda. 
    Ford çıkarılabilen direksiyon için düğmeye bastı

    Orijinal olarak Motor1 tarafından belirtilene göre Ford bu patent başvurusunu 2016 Şubat tarihinde yapmıştı ve geçtiğimiz hafta 10 Ağustos tarihinde patenti almıştı. Ancak bu tasarımda da normalde direksiyonda olan hava yastıkları gibi bazı problemler bulmakta. Ford'un hava yastıkları için çözümü ise hem direksiyonda hem de arkasındaki alanda hava yastığı olmasını öneriyor.

    Ancak bu tasarım sadece çıkabilen direksiyonları içermiyor. Yapılacak yeni tasarım, aracın iç kısmının tamamen değişmesini gerektirmekte. Sürücü koltuğunun bulunduğu bölgedeki neredeyse her şey, 1908 yılında Ford Model T'yi sunduğundan beri direksiyon temel alınarak tasarlanmış durumda.

    Her ne kadar bu tasarım şu an sadece bir patent olsa da, otomobil üreticilerinin direksiyon ve otonom araçlar hakkında oldukça derin bir şekilde düşündüklerini göstermekte...

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    Etiketler: direksiyon , ford , patent , otomobil , araba
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