Forcepoint'ten EMEA bölgesine iki atama birden

Forcepoint, bugün, Kevin Isaac’ı satışlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak atayarak, insan odaklı siber güvenlik çözümlerine artan talebi karşılamak için küresel operasyonlarını daha da güçlendireceğini açıkladı. Isaac, Forcepoint’in Reading, Birleşik Krallık ofisinde görev alacak ve CRO (Chief Revenue Officer) Sean Foster’a raporlayacak.

Isaac; şirketin EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) genelindeki operasyonları için büyüme stratejisine öncülük edecek ve CASB (Cloud Access Security Broker), veri kaybını önleme, iç tehdit, ağ güvenliği, email güvenliği ve yeni nesil güvenlik duvarları da dahil olmak üzere Forcepoint teknolojisinin tüm portföyünde müşteri bağımlılığını artıracak.

Bu atama ile şirket, müşterilerin; kuruluştaki insanların kullanım alışkanlıklarını, kritik iş verilerinin akışını ve fikri mülkiyet haklarını anlamalarına yardımcı olan güvenlik çözümleri sağlamaya yönelik taahütününü genişletiyor. Bu insan merkezli yaklaşım, küresel işletmelerin ve hükümetlerin, kaynaklarını; işleri ve misyonları için en büyük risk oluşturan icraatlara odaklamalarına yardımcı oluyor.

Foster, “Artık bir çevrenin olmadığı yeni dijital ve mobil dünyada özel amaçlı ürünlerin kullanılarak verilerin tespit edilmesi ve korunması yeterli değil. Pazar, kullanıcı davranışı bağlamında koruma temelli siber çözümlere doğru gelişiyor ve bizim bu paradigma dönüşümünü adreslememiz için ilham verici ve azimli liderlere ihtiyacımız var. Kevin ve ekibi, zararlı siber etkinlikleri durdururken aynı zamanda işi kolaylaştıran ve verimliliği artıran en akıllı sistemleri sunma sorumluluğunu üstlenmeye yardımcı olacak.” dedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde; EMEA satış yöneticiliği ekibi, Mahmoud-Samy Ibrahim’i de gelişmekte olan pazarlara liderlik etmesi için atadı. Ibrahim, Arbor Networks’den transfer oldu ve Dubai, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sorumlu olacak.

Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan da, ‘bu iki kritik atamanın Forcepoint’in insan odaklı siber güvenlik mesajının daha da geniş kitlelere yayılmasına öncülük edeceğini ve Türkiye olan yatırımlarının bölgede artarak devam edeceğinin bir göstergesi olacağını’ belirtti.

Isaac; Forcepoint’e uluslararası teknoloji sektöründe 30 yıldan fazla liderlik deneyimiyle katılıyor. Çok yakın bir zamanda, Isaac, Symantec’de EMEA Kurumsal Satışlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısıydı ve orada şirketi yeniden salt bir güvenlik birimi haline getirdi. Bundan önce, Symantec’de orta ve gelişmekte olan bölgelerin sorumlulukları ile birlikte çeşitli bölgesel satış rollerini üstlendi. Isaac, Symantec’e katılmadan önce gelişmekte olan Avrupa pazarlarında yedi yıldan fazla satış lideri ve genel müdür olarak görev yaptı.

Isaac; “Forcepoint’in kullanıcı davranışlarındaki dönüşümsel bakış açısı; çeşitli risk göstergelerindeki anormal davranışları proaktif olarak tespit ederek müşterileri ihlalleri durdurabilir bir konuma getiriyor. EMEA’daki kuruluşlar verinin en değerli ve en korunaksız olduğu yerde, kuruluşlarındaki “insan” noktasını da korurken GDPR (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyumluluğunu sağlamak da dahil olmak üzere, güvenlik ve veri koruma ile ilgili sorunlarını stratejik olarak ele almalarına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.