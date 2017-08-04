Forcepoint davranış-temelli kontrol sistemini kullanıyor

Forcepoint, bulut güvenlik portföyünü yeni bir davranış-temelli kontrol sistemi ile güçlendirdiğini duyurdu. Bu sayede şirket, daha yalın bir güvenlik sistemiyle çalışanların, kritik verilerin ve entelektüel sermayenin korunmasında güvenlik ekiplerinin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Forcepoint CASB (Buluta Erişim Güvenlik Aracısı), Forcepoint Web Security (Web Güvenliği) ve Forcepoint Email Security (E-posta Güvenliği) ürünlerinin kazandığı yeni özelliklerle Forcepoint müşterileri bulut üzerindeki çalışmalarını büyütmeye devam edebilecek.

Gartner’in yapmış olduğu araştırmaya göre bir güvenlik sızıntısının saptanması ortalama 4 milyon Dolar’lık masrafla yaklaşık 99 gün sürüyor. Ancak şirketler veri ve analitiklerden yararlanarak bu süreci kısaltabiliyor. Gartner aynı zamanda, 2018 yılında uçnokta güvenlik platformlarının %80’inin kullanıcı hareketlerini izleme ve hukuki takip özelliklerine sahip olacağını öngörüyor, bu oranın 2013 yılında sadece %5 olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte kurumlarda tespit edilen güvenlik sızıntılarının %25’inin kullanıcı ve sistem davranış analitikleri sayesinde ortaya çıkartılacağını belirtiyor.

Bu alanda kişi ve kurumları korumak üzere yeni özellikler kazanan Forcepoint CASB, dosya paylaşımı ve diğer bulut uygulamalarının getirdiği riskleri analiz ediyor ve kurumsal ağ üzerinde kayıtlı olmayan kritik veri ve fikri mülki hakların korunmasını sağlıyor. Aynı zamanda Forcepoint CASB, kullanıcı davranışı ile veri, cihaz ve lokasyon gibi uygulama özelliklerini analiz ediyor. Tüm verileri tek tabloda sunma özelliğine sahip yeni Kullanıcı Risk Paneli, hem kullanıcı davranışlarını hem de Forcepoint CASB’nin eşsiz bir özelliği olarak, kurum içerisinde kullanıcının hesap izinlerine dayanarak potansiyel iş etkisini raporluyor. Güvenlik ekipleri Forcepoint CASB ile riskleri çok daha kapsamlı bir şekilde kavrama fırsatı yakalıyorlar ve hukuki delil olarak kullanabilecekleri verilere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forcepoint CASB, siber güvenlik devi Lastline tarafından desteklenen Forcepoint Advanced Malware Detection adlı zararlı yazılım güvenlik ürünü ile birlikte kullanıldığında, kurumlar hem tehdit oluşturabilecek kullanıcılara hem de kullanıcı gibi davranan zararlı yazılımlara karşı etkin bir koruma sağlıyor.

Güvenlik konusuna insan-odaklı bir yaklaşım sunmanın başarıyı getirdiğini ifade eden Forcepoint Başkan Yardımcısı ve Bulut Güvenlik İş Birimi Genel Müdürü Kris Lamb; “İnsan davranışlarının incelenmesi sayesinde şirketlerin siber güvenli davranışları belirlemesi ve bugün en büyük tehditler arasında yer alan Shadow IT gibi hareket ve operasyonları anında tespit etmesi mümkün oluyor. Kurumlar ve hükümet organları SaaS ve bulut IT modellerine geçiş yaparken, anında aksiyon alınması gereken günümüz dijital dünyasında kullanıcıları ve verileri korumak üzere şüpheli hareketleri anında tespit edecek, riskleri analiz edecek ve hızlı sonuç alacak akıllı sistemlere ihtiyaç duyuyor” şeklinde konuştu.

Forcepoint CASB davranış analitikleri, bulut üzerinden para transferi ya da ortak kullanıma açık bulut sistemleri ile özel uygulama geliştirmek gibi bulut işlemlerinde kurumların ve hükümetlerin karşı karşıya kaldığı pek çok tehdide karşı yüksek güvenlik sağlıyor. Örneğin; sağlık sektöründe işten ayrılan doktorların hasta dosyalarını yeni bir işte kullanmak üzere indirmeleri gibi sık görülen bir davranış, risk olarak saptanıyor ve bu sayede güvenlik ekipleri hızla durum tespiti yaparak bu tarz veri transferlerinin önüne kolaylıkla geçebiliyor.

Forcepoint Web Security ve Forcepoint Email Security ürünleri de bulut ve fiziksel alanlarda ortaya çıkan yeni güvenlik tehditlerini önlemek üzere güçlendirildi. Yeni özelliklerle donatılan Forcepoint Web Security, bulut uygulamalarının çok daha detaylı bir şekilde kontrolüne olanak sağlıyor ve izinsiz Gölge IT aksiyonlarını engelliyor. Aynı zamanda verilerin bulut ve fiziksel alanlar arasında taşınması sırasında oluşabilecek riskleri elimine ediyor.

Lastline’ın desteklediği Forcepoint Advanced Malware Detection (AMD) güvenlik ürününe hem bulut hem de fiziksel alanların korunması için Forcepoint Web Security ve Forcepoint Email Security platformları üzerinden ulaşılabiliyor. AMD sandbox teknolojisinin entegre edilmesi, kullanıcıların her yerde, gerçek zamanlı korunmasına olanak tanıyor.