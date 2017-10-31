Football Manager 2018 ön siparişte!

Türkiye’de 500 binden fazla oyuncusu bulunan efsane futbol menajerlik oyununun son sürümü Football Manager 2018 ve çok daha hızlı bir oyun deneyimi sunan özel versiyon Football Manager Touch 2018 ön siparişle Türk Telekom Playstore’da yerini aldı. 1992 yılından bu yana sürekli güncellenerek fenomen oyunlardan biri haline gelen Football Manager, Türk Telekom evde internet faturasına 12 aya varan taksit avantajı ile Playstore’dan kolaylıkla satın alınabilecek.

Türk Telekom Playstore’dan ön sipariş veren oyunseverler, Tivibu ekranlarında da ilgiyle takip edilen ünlü spor gazetecisi ve futbol yorumcusu Ali Ece ile Football Manager 2018 oynama şansını da elde edecekler. 2017/18 sezonu için erken sipariş verenler, hangi takımı neden seçmek istediklerini anlatan bir e-postayı macmasasi@turktelekom.com.tr adresine göndererek başvuruda bulunabilecek.