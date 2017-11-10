Football Manager 2018 çıktı

Football Manager 2018, geçen yılki oyunun başarısı üzerine kurulu 1.000'nin üzerinde yeni iyileştirme ve özellik getiriyor. Yeni personel rolleri ve geliştirilmiş keşif raporları, maç analizi iyileştirmeleri, basın toplantıları, yeni oyuncu kişilik özellikleri ve morali dikkat edilmesi gereken şeylerden sadece birkaçı. Bu yıl yapılan en önemli yeni özellikler ve iyileştirmeler şunlar:



· Yeni Dinamik Sistemi - Uyumlu bir kadro, sahada daha iyi sonuçlar verir. Oyuncularınız arasında - hem sahada hem saha dışında - ortaklıklar kurarak ve giyinme odası atmosferini iyi koruyarak, kadromuzdan en iyi performansları alacaksınız.



· Geliştirilmiş Maç Günleri Deneyimi –Yepyeni bir grafik motoru daha şık bir eşleşme arayüzü ve demirbaşlarınızı hayata geçiren modern bir sunumun yanında serinin tarihindeki en iyi aydınlatma, stadyum ve oyuncu modellerini üretir,







· Gerçek Dünya İzleme Sistemi –Dünyanın en büyük kulüpleri tarafından kullanılan tekniklerin canlı ve gerçekçi bir temsili, daha geniş kapsamlı izleme seçenekleriyle birlikte daha ayrıntılı veri analizi de dahil olmak üzere, potansiyel imzalarla ilgili daha iyi bir genel bakış sunar.



· Spor Bilimi–Yeni Tıp Merkezi size, takımınızın yaralanma durumuyla ilgili daha kapsamlı bir genel bakış sunar; tıbbi ekibiniz, bireysel oyuncuların yaralanma riskleri ve eğitime giren yaralanmalardan nasıl kaçınacağınız konusunda geri bildirimde bulunur.



· Taktik Revizyonu–Yeniden tasarlanmış bir taktik ekranı, analizinizi merkeze koyarak, taktik çalışıp çalışmadığınızı net bir şekilde görmenizi sağlar. Yeni maç öncesi brifing, yaklaşmakta olan maçlarınıza daha iyi hazırlanmanızı sağlarken, yeni oyuncu rolleri oyuncularınızın yeteneklerinden yararlanmak için daha fazla yol sunar.



· Geliştirilmiş Fantasy Draft –Daha uygun ekip bütçesi ve Hızlı Başlangıç seçeneği de dahil olmak üzere size özel Fantasy Draft deneyimini yaşatan birkaç yeni kurulum seçeneği ve akış için mükemmel yeni bir arayüz tasarlandı.



· Futbol Zekası –Şişirilmiş aktarma ücretleri ve sözleşme değerlerini yansıtan gerçekçi bir transfer pazarı, bu başarılı anlaşmayı sonuçlandırmaya yönelik daha fazla koşul ve oyun dünyasından içeriğe dayalı bilgileri hesaba katan daha akıllı transfer ve AI.