Fön bile çekecek

İstinyePark’ta açılan mağazanın en büyük deneyim mağazası olduğunu belirten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Müşterilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istedik. Maç izleyip, kişisel bakım ürünlerini kullanarak saç tasarım uzmanlarından fikirler alabilecekler, yeni tariflerle yemek yapabilecek ve en son teknolojik trendlerden, sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda ünlü konuşmacıları dinleyebilecekler. Ayrıca yetkili servis noktası da açtık” dedi.

FİYATLAR ARTAR

Yeni nesil mağazalarda geçirilen sürede yüzde 40’lık bir artış olduğunu ölçümlediklerini belirten Bulgurlu, “Kısa vadede klasik mağazalarımızın yüzde 20’sini yenilemeyi amaçlıyoruz. Yeni nesil mağazaların klasik mağazalara göre maliyeti biraz daha yüksek. Maliyet artsa da yatırımın geri dönüşü hızlı olacak” dedi. Bulgurlu, “Sektör adet bazında yüzde 10 büyüdü. ÖTV’nin geri gelmesiyle doğal olarak fiyatlar artacak” dedi.