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Hürriyet >Ekonomi>Fön bile çekecek

Fön bile çekecek

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

ARÇELİK yeni nesil deneyim mağazasını İzmir’den sonra İstanbul’a açtı. İstinye Park AVM’de açılan mağazada müşteriler alacakları ürünleri önceden deneyimleyebilme imkanı bulacak. Örneğin saç şekillendirici almak isteyen bir kişi, Arçelik saç şekillendiricilerini mağaza içinde kurulan kuaförde deneyebilecek. 1.080 metrekarelik alana kurulu İstinyePark mağazasında, ‘Ana Deneyimleme Adası’, ‘Etkinlik Mutfağı’ ve ‘TV Deneyimleme’ olmak üzere toplam 3 adet adada müşterilerine ürünleri deneyimleme ve zaman geçirme imkanı sunulurken, ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranlar da yer alıyor. Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor.

İstinyePark’ta açılan mağazanın en büyük deneyim mağazası olduğunu belirten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Müşterilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istedik. Maç izleyip, kişisel bakım ürünlerini kullanarak saç tasarım uzmanlarından fikirler alabilecekler, yeni tariflerle yemek yapabilecek ve en son teknolojik trendlerden, sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda ünlü konuşmacıları dinleyebilecekler. Ayrıca yetkili servis noktası da açtık” dedi.

FİYATLAR ARTAR

Yeni nesil mağazalarda geçirilen sürede yüzde 40’lık bir artış olduğunu ölçümlediklerini belirten Bulgurlu, “Kısa vadede klasik mağazalarımızın yüzde 20’sini yenilemeyi amaçlıyoruz. Yeni nesil mağazaların klasik mağazalara göre maliyeti biraz daha yüksek. Maliyet artsa da yatırımın geri dönüşü hızlı olacak” dedi. Bulgurlu, “Sektör adet bazında yüzde 10 büyüdü. ÖTV’nin geri gelmesiyle doğal olarak fiyatlar artacak” dedi.

Etiketler: Arçelik , İstinyePark , gazetehaberleri
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