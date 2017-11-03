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FMC, DuPont'un bir bölümünü satın aldı

İHA
03.11.2017 - 12:03 | Son Güncelleme:

FMC, DuPont'un Bitki Koruma şirketinin bir bölümünü satın alma işlemi gerçekleşti.

Dünyanın önemli zirai firmalarından FMC, DuPont'un Bitki Koruma şirketinin bir bölümünü satın alma işlemi gerçekleşti. 31 Mart'ta gerçekleşen anlaşmanın ardından DowDuPont markasını oluşturabilmek amacıyla işlemleri 31 Ağustos tarihinde tamamlanan Dow Chemical Company ile yapılan şirket birleşmesine yönelik Avrupa Komisyonu kuralına uyum sağlamak amacıyla elden çıkarılan DuPont'un Bitki Koruma şirketinin bir bölümünü satın aldığı duyuruldu.

Firma, FMC Health ve Nutrition'un DuPont'a satışını tamamladığı bildirildi.

 

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