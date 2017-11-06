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    FM radyo telefonlara geri dönüyor

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 07:31 | Son Güncelleme:

    FM Radyo özelliği halen ev steryolarında, arabalarda ve radyo sinyali alabilen her cihazda var, peki ya akıllı telefonlar?

    Kullanım alanı yelpazesi günlük hayatın neredeyse tamamını kaplayan akıllı telefonların FM sinyali almasını da ummak gayet doğal bir beklenti. Akıllı telefonlar dijital multimedya konusunda oldukça ustalar, neden FM radyo da bu medyalardan biri olmasın? Radyo yayını yapmanıza yardımcı olan uygulamalar bile var, ancak uygulama indirmek zorunda kalmadan radyo sinyali almanın bir yolu var mı?

    Akıllı telefonlar Wi-Fi, Bluetooth ve sinyal alıp verme özelliklerine sahip, buna FM radyo da dahil. Ancak kablosuz bağlantı sunan taşıyıcılar FM radyo özelliğinin kapatılmasını istiyor ve üreticiler de tam olarak bunu yapıyor. İnternet üzerinden ücretli müzik almaya zorlanmak varken, neden FM radyo seçeneği sunulsun ki?

    FM radyo telefonlara geri dönüyor

    Neyse ki, bir çok akıllı telefon markası FM radyo özelliğini telefonlarına geri getirmeye başladı. Akıllı telefonların en çok kullanılan elektronik cihazlar olması ve FM radyo dinlemenin ücretsiz olması bunu kaçınılmaz kılıyor.

    Halen yayında olan bir çok FM radyo istasyonunun olduğunu düşünürsek, haber, müzik ve eğlence için ayrıca abonelik ödemek yerine onlarca yıldır devam eden ücretsiz bir hizmeti kullanmak hiç de mantıksız değil.

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