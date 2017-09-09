Florida’da Irma alarmı: Dev tahliye

ATLANTİK Okyanusu’nda bulunan Karayip ada ülkelerinde binlerce evi tahrip ederek en az 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Irma kasırgasının ABD’de ilk vuracağı Florida eyaletinde tahliye seferberliği yaşanıyor. Karayipler’de Bahamalar ve Küba’nın kuzeyini en üst seviye tahribat derecesi olan 5’inci kategoride geçen cuma günü etkili olan Irma kasırgasının Florida’ya doğru ilerlerken şiddetini biraz yitirmeye başladı ve 4’üncü kategoriye geriledi. Ancak yine de kasırga gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Irma’nın saatte 215 kilometre hızda rüzgârlara yol açtığını bildirdi. Irma’nın ABD’de ana karaya bugün ulaşması bekleniyor. Kasırganın güzergâhında bulunan başta Florida olmak üzere North Carolina, South Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ

Eyalet yetkilileri kasırganın etkili olacağı Florida’da yaşayan toplam nüfusunun yüzde 25’inden fazlasına denk gelen 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı. Georgia eyaletinde de 540 bin kişinin kıyı bölgelerinden tahliyesi kararı alındı. Bu tahliyelerin ülkede gerçekleştirilen en büyük tahliyelerden biri olacağı hatta rekor düzeye ulaşacağı belirtiliyor.

OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda yaşamaya başladı. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida’daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu. Kasırga nedeniyle yeni barınaklar açılırken, Atlanta’da birçok otele tahliye edilen vatandaşlar yerleştirildi. Irma’nın Florida dışında North Carolina, South Carolina, Georgia ve Tennessee’de de şiddetli yağışlara neden olması öngörülüyor.

TRUMP, HARVEY KASIRGASI YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası’nın mağdurları için hazırlanan 15 milyar 250 milyon dolarlık (52 milyar TL) yardımı öngören yasa tasarısını imzaladı. ABD Senatosu’ndan 17’ye karşı 80 oyla geçen, Temsilciler Meclisi’nde de 90’a karşı 316 oyla kabul edilen tasarıyı Trump onayladı.

BAŞKAN VE VALİ UYARDI

ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Rick Scott kasırga uyarısı yaptı. Florida Valisi Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine yaptığı uyarıda, “Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına” ifadelerini kullandı. Trump da, Irma kasırgasının “kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına” olduğunu söyledi.

KASIRGA NOTLARI...

- ABD Kasırga Merkezi’ne göre, Irma kasırgasının tahmini güzergahında Turkey Point’te iki nükleer reaktörlü santralin bulunması, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinde yaşananlarının benzerinin burada görülmesi korkusuna neden oldu. Santrallerin operatörü Florida Power & Light (FPL), Turkey Point’te nükleer santrali kasırganın şiddetli rüzgâra yol açmasından çok önce kapatacağını açıkladı. Reaktörler Florida’nın Miami’nin 42 kilometre güneyinde yer alıyor.

- Florida’nın Orlando kentindeki Disney World, Disney Springs ve spor kompleksi dahil tüm tema ve su parklarını cumartesi sabahı itibarıyla kapatacağını açıkladı. Bölgedeki otellerin ise açık kalacağı bilgisi paylaşıldı.

- Bölgede geçen perşembe günü önünde uzun kuyrukların olduğu birçok benzin istasyonunda cuma günü yakıt bitmesi ve bazılarının kapatılması sonucu sıralar da kendiliğinden yok oldu. Florida Valisi Scott, tahliye bölgelerindeki akaryakıt istasyonu sahiplerine yaptığı çağrıda mümkün olduğu sürece istasyonlarını açık tutmalarını istedi.

- Miami’de yaklaşık bin 100 evsiz, polis ve sosyal hizmet uzmanlarının iş birliğiyle zorunlu olarak tahliye edildi. Polis ve sosyal hizmet uzmanları, hayati tehlike nedeniyle verilen zorunlu tahliye kararını uygulamak için sokak sokak dolaştı.

- ABD’yi vurması beklenmeyen Jose Kasırgası dışında Meksika Körfezi’ni etkisi altına almaya başlayan Katia Kasırgası da güçlenmeye devam ediyor.