Floresan kırılırsa bunları sakın yapmayın!

650 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Yenimahalle'de çevrenin korunmasına katkı için yeni bir proje başlatıldı. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile yürütülen proje çerçevesinde floresanlar ve tasarruflu ampuller Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle Belediyesi Ana Hizmet Binası, Dış Müdürlükler ve Ata Mahallesi Semt Birimi’ne atık floresan kutuları konuldu.

YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞÜM

Belediye yetkilileri, ömrünü tamamlamış atık halindeki her türlü lambanın kırılmayacak şekilde özel geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğine dikkat çektiler. Yetkililer, “Tasarruflu ampuller ve floresanlar çalışabilmeleri için bir miktar cıva buharı içerirler. Lambanın kırılması durumunda açığa çıkan cıva buharı gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından çok tehlikelidir. Floresanlar ve tasarruflu ampullerin geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi ile camın, metallerin ve diğer malzemelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması da mümkün olmaktadır. Floresan lambalar düzgün ayrıştırıldığı takdirde yüzde 100’lük geri dönüşüm mümkün olabilmektedir” dediler.





AMAN KIRILMASIN!

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ KULLANMAYIN

Yetkililer, floresan veya tasarruflu ampullerin kırılması durumunda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladılar:

- Kırıklara asla basmayın

- Derhal odayı terk edin.

- Odayı en az 15-20 dakika havalandırın.

- Kırıkları ve yerlere saçılan cıva partiküllerini temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın.

- Kırık ampulden çıkan tozu kesinlikle solumayın.

- Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını fırça ve faraşla toplayın.

KIRIKLAR ÖNCE TORBAYA, SONRA KUTUYA

- Topladığınız kırık parçaları bir plastik torba içine atıp bağlayın. Bunu da atık floresan lamba kutularına bırakın.