FLL yerel turnuvası gerçekleşti

Hakan Bilgin ve Kenan Doğan’ın üstlendiği ‘Hidrodinamik: suyun yolculuğu’ temalı Bilim Kahramanları Buluşuyor; FIRST® LEGO® League (FLL) 14’üncü Sezon Turnuvaları’nda 10 Doğa Koleji takımı 10-11 Mart’ta gerçekleşecek olan İzmir Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak kazandı. Toplam 28 Doğa Koleji takımı ise güçlü oldukları yönleriyle farklı dallarda kupalar alarak kampüslerine döndü. Temel amacı ‘suyu korumak’ olan bütün öğrenciler, takım oluşturma aşamasından turnuvaya kadar olan süreçte edindikleri deneyimler ile hem kendilerini geliştirme hem de çevrelerindeki insanları bilinçlendirme fırsatı buldular. Kodlama ve robotik becerilerinin sosyal sorumluluk için kullanıldığı turnuvaya Doğa Koleji yöneticileri de katıldı. Yönetim Kurulu Eğitim Başdanışmanı Mahmut Oyman ve Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle pit alanlarında takım stantlarını ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldılar ve kazanan takımların ödüllerini verdiler.

PRATİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİRLER

Genel Müdür Lüle, Doğa Kolejinde artan kodlama ve robotik derslerine dikkat çekerek “3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okur yazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğreniyorlar. Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilme yetenekleri burada ortaya çıkıyor” dedi. Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır ise Doğa Koleji öğrencilerini hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robot sistemini kullanmaya teşvik ettiklerini vurguladı. İnanır, “Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotlarını oluşturuyor ve onları kodluyoruz” diyerek tüm öğrencileri tebrik etti.

FLL NEDİR?

“FIRST® LEGO® League / FLL, FIRST Vakfı ve LEGO markalarının ortak çalışmasından doğmuş, uluslararası bir program. Gençler ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yapıp, çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa ederler. Evrensel sunum metotlarını uygulayarak takım olarak çalışması ve kaynakları iyi kullandıkları bir deneyim yaşarlar. Turnuvaya katılacak olan 4-10 kişilik takımlar 18 yaş üstü gönüllü koçlarının ve danışmanlarının rehberliğinde haftada en az 1.5-2 saatlik bir çalışmayla, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot programlar ve tasarlarlar ve her sezon tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ile ilgili araştırma projesi yürütürler.