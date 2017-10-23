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    Flaş referandum iddiası! 'Suudi Arabistan ve BAE destekledi'

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 15:50 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin tartışmalı bağımsızlık referandumuna ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Middle East Eye haber portalının yayınladığı makalede yaptığı açıklamalarla Irak'ın bütünlüğünü destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arka planda IKBY için güçlü bir lobi faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.

    Türkiye ve Irak başta olmak üzere dünya kamuoyunun itirazlarına rağmen referandumu gerçekleştiren IKBY'ye uluslararası arenada sadece İsrail'in destek verdiği biliniyordu. Ancak Middle East Eye haber portalında, Suudi Arabistan ve BAE'nin yürüttükleri lobi faaliyetleriyle referanduma önemli bir destek verdikleri öne sürüldü. 

    Middle East Eye'da yer alan habere göre Barzani'nin oğlu Mansur Barzani referandumdan tam bir ay önce BAE'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirerek İbtisam el Ketbi ve BAE yetkilileriyle görüştü ve taraflar arasında mutabakat imzalandı.

    DESTEK VEREN İSİMLER VARDI

    Eski Suud generali olan ve şuan stratejist olarak görev yapan kritik isim Enver Aşki referandum sürecinde Rus medya organı Sputnik'e verdiği röportajda ülkesinin IKBY'nin kararları arkasında olduğunu belirtti.

    Aynı zamanda eski Suud Generali Enver Aşki sözde bağımsızlık referandumu sürecinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IKBY'nin bağımsızlığı, İran'ın Kazvin'den Suriye ve Lübnan'a ulaşmasının önünü kesecektir" diyerek tavrını net olarak belli etmişti. 

     

     

    Etiketler: referandums , Suudi Arabistan
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