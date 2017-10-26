Flaş iddia... 'YPG'liler Rakka'yı yağmalıyor!'

Terör örgütü YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri, 6 Haziran'da başlattığı ABD destekli operasyonla 17 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ı, Rakka'dan çıkarmıştı.

AA muhabirinin kente girerek çektiği görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlendi. Caddelerin iki tarafındaki binaların tamamen yıkıldığı, araçların enkazların altında kaldığı görüldü.

Şiddetli saldırılar nedeniyle kepenkleri kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenekleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin boş olduğu görüntülere yansıdı.

AA muhabirine bilgi veren yerel sakinler, YPG'li teröristlerin dükkanları ve evleri yağmaladığını, çaldıkları eşyaları örgüt kontrolündeki Ayn İsa ve Resülayn beldelerinde sattıklarını söyledi.

Rakkalı sakinler, çatışmalardan kaçan Sabahiye mahallesi halkının iki gün önce evlerine dönmek istediğini, ancak mahalleyi yağmalamakla meşgul olan PKK/PYD'li teröristlerce engellendiklerini anlattı.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağı, ABD ile PKK/PYD'nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğünü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Ağ, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiğini bildirmişti.