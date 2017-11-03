Flaş iddia! "Uzaylılar insanlara benzeyebilir"

International Journal of Astrobiology dergisinde yayınlanan araştırmada, astrobiyoloji alanında daha önce yapılan araştırmaların, gezegenimizdeki yaşamla ilgili bilgilerin dünya dışı varlıklara mekanik olarak taşınmaya çalışılmasından ibaret oldukları belirtildi.

Araştırma ile ilgili ülke basınına konuşan araştırmanın lideri Samuel Levin, "Bizim çalışmamızda, 'Dünya' detaylarından arındırılmış evrim teorisinin kullanılması gibi farklı bir yaklaşım öneriliyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma, dünya dışı varlıkların kabul görülenin aksine insanlara çok daha fazla benzeyebileceklerini ileri sürüyor. Oxford Üniversitesi akademisyenleri geçtiğimiz aylarda "Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor?" sorusuna yanıt getirmişti. Otaya atılan teoriye göre, insanoğlunun uzaylı bir medeniyetle iletişim kurmamasının nedeni evrenin ısısı olabilir.

İleri teknolojiye sahip bir uzaylı medeniyetinin dijitalleştiğini varsayan 'Aestivation Hipotezi' olarak adlandırılan bu iddiaya göre, evrende başka medeniyetler arayan uygarlıklar evrenin koşulları düzelene kadar hipernasyon yani kış uykusunda olabilir. Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran başka kurumlardaki bilim insanlarının belirlediği diğer hipotezler ise şöyle...

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir. Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

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