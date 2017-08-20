Flaş iddia... Ünlü holdingin içini böyle boşaltmışlar!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal koordinasyonunda, Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıl önce kayyum atanan Naksan Holding'in ortak ve yöneticisi 25 sanığın, "silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve vergi müfettişleri bilirkişi raporlarının da yer aldığı 628 sayfalık iddianamede, cezalandırılması istenen sanıklar arasında Naksan Holding eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu ile oğlu tutuklu sanık Taner Nakıboğlu ve ABD'de yaşayan kardeşi firari sanık Osman Nakıboğlu da yer alıyor.



Taner Nakıboğlu Gaziantep'ten İstanbul'a giderken uçakta gözaltına alınmıştı



Naksan Holding bünyesinde 51 şirketin bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda bu şirketlerin FETÖ/PDY terör örgütünün sermayesi ile ticari alanda

faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve tamamen FETÖ/PDY terör örgütüne ait bir iktisadi işletme olduğu belirtilen iddianamede, Taner Nakıboğlu'nun örgütün sözde "bölge abisi" firari sanık Mehmet Kocatürk ile sık sık toplantılar yaptığı ve il mütevelli heyetinde bulunduğu kaydedildi.

SÜPER ABİ İDDİASI!



FETÖ'nün kentteki sözde yöneticileri tarafından "süper abi" diye hitap edildiği belirtilen Taner Nakıboğlu'nun, ismi örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen ve mütevelli heyeti başkanı olduğu Zirve Üniversitesinde, holdinge kayyum atanması ihtimali üzerine, ekonomi, maliye ve hukuk bölümlerinden akademisyenlerle "hileli iflas" toplantıları yaptığı ifade edilen iddianamede, Nakıboğlu'nun böylelikle kamuoyunda holdingin kayyum heyetince zarara uğratıldığı algısı oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.

22 MİLYON DOLAR BOŞALTILDI



Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak parayı parça parça Osman Nakıboğlu'na aktardığına dikkat çekilen iddianamede, bu miktarın da yaklaşık 22 milyon dolar olduğu, böylelikle sanıkların muhtemel kayyum atanmasından önce holdingin içini boşalttığı bilgisine yer verildi.



- FETÖ elebaşı, Nakıboğlu ailesinin evinde kalmış



İddianamede, İstanbul'da faaliyet gösteren örgütü ait bir firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Abdullah Nakıboğlu'nun bir yıl önce mal varlığını satarak, örgütün talimatı doğrultusunda Afrika'daki bir ülkeye aktardığı ve bu ülkede örgütün mali-finans ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Nakıboğlu ailesinin fertlerinin, Gaziantep'teki FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle kapatılan bazı derneklerin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü veya yönetiminde yer aldığı kaydedilen iddianamede, 1998 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, Suriye üzerinden Gaziantep'e geldiği ve Nakıboğlu ailesinin evinde kaldığı ifade edildi.

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