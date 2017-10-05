Flaş iddia! 'Türkiye'den sonra o ülke de S-400...'

Kommersant gazetesinin haberine göre bugün Moskova'da bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kral Selman, askeri-teknik iş birliğini masaya yatıracak.

"UYGUN ZEMİN OLUŞABİLİR"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Putin ile Kral Selman'ın bugünkü zirvesinde bir anlaşma imzalanması planlanmasa da, zirvenin sonucunda anlaşma imzalamak için uygun bir zemin oluşabilir.

Kaynaklar, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda anlaşmaların, ekim sonundaki Rusya-Suudi Arabistan hükümetlerarası askeri-teknik birliği komisyonu toplantısında imzalanabileceğini ifade etti.

'RUSYA, 10 YILDIR SUUDİ SİLAH PAZARINA GİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Rusya'nın Suudi silah pazarına girmek için 10 yıldır çaba sarf ettiğini de belirten gazete, yapılan görüşmelere rağmen iki ülke arasında bu alanda bir anlaşma imzalanmadığını kaydetti. Dün Moskova'ya gelen Kral Selman, Rusya'yı ilk kez ziyaret ediyor. Kral Selman'ın bugün Vladimir Putin, yarın da Başbakan Dmitriy Medvedev ile görüşmesi bekleniyor.