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    Hürriyet >Dünya>Flaş iddia! 'Türkiye'den sonra o ülke de S-400...'

    Flaş iddia! 'Türkiye'den sonra o ülke de S-400...'

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Moskova yönetiminin, 3 günlük resmi ziyaret için ilk kez Rusya'ya gelen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile imzalamak üzere S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını da kapsayan 3 milyar dolarlık askeri-teknik iş birliği anlaşması paketi hazırladığı belirtildi.

    Kommersant gazetesinin haberine göre bugün Moskova'da bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kral Selman, askeri-teknik iş birliğini masaya yatıracak.

    "UYGUN ZEMİN OLUŞABİLİR"

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Putin ile Kral Selman'ın bugünkü zirvesinde bir anlaşma imzalanması planlanmasa da, zirvenin sonucunda anlaşma imzalamak için uygun bir zemin oluşabilir.

    Kaynaklar, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda anlaşmaların, ekim sonundaki Rusya-Suudi Arabistan hükümetlerarası askeri-teknik birliği komisyonu toplantısında imzalanabileceğini ifade etti.

    'RUSYA, 10 YILDIR SUUDİ SİLAH PAZARINA GİRMEYE ÇALIŞIYOR'

    Rusya'nın Suudi silah pazarına girmek için 10 yıldır çaba sarf ettiğini de belirten gazete, yapılan görüşmelere rağmen iki ülke arasında bu alanda bir anlaşma imzalanmadığını kaydetti. Dün Moskova'ya gelen Kral Selman, Rusya'yı ilk kez ziyaret ediyor. Kral Selman'ın bugün Vladimir Putin, yarın da Başbakan Dmitriy Medvedev ile görüşmesi bekleniyor. 

    Etiketler: rusya , rus , S-400 , Suudi Arabistan
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