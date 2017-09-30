Flaş iddia! Türkiye Suriye'de bir bölgeye daha asker gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, Astana anlaşması uyarınca Suriye’de oluşturulan son dördüncü İdlib çatışmasızlık ve güvenlik bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı denetim güçlerinin yerleşmeye başladığını duyurdu.

İnterfaks ajansına Suriye’nin kuzeyinde son gelişmeler hakkında bilgi veren Rus askeri kaynaklar, “Son Astana Suriye görüşmelerinde oluşturulması karara bağlanan İdlib çatışmasızlık ve güvenlikli bölgesine üç garantör ülkeden şimdilik sadece Türkiye güvenliği sağlayacak (askeri polis) olarak tabir ettiğimiz denetçi gücü bölgeye konuşlandırmaya başladı.

İdlib güvenlikli bölgesine ayrıca Lazkiye, Halep ve Hama şehirleri de dahil. Üçlü garantör ülke anlaşmasına göre Türk kuvvetleri yanı sıra Rus ve İran’ın da denetçi göndermesi planlanıyor. Ancak şimdilik Bölgede Rus kuvveti bulunmuyor. Rusya genelde Suriye’nin güneyinde oluşturulan diğer 3 güvenlikli bölgede denetimlerini yoğunlaştırmış vaziyette. Anlaşmaya göre dördüncü bölgeye İran kuvvetleri de katılacak. Tahran’ın göndereceği denetçi güçler genelde Idlib kırsal kesimlerinde konuşlanacak” dendi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin 4. güvenlikli bölgeye kaç asker gönderdiği bilgisi yer almadı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



