Flaş iddia! Suudi Kralı bırakacak, gözaltılar bu yüzden

Suudi Arabistan'da son haftada çok sayıda vaiz ve akademisyenin gözaltına alınmasının ardından uzun süredir konuşulan bir iddia dünya gündemine oturdu.

Ülkedeki gözaltılar, sürgünde yaşayan muhalif figürlerin ülkede gösteri çağrısı yapmasının ardından gelmişti.

Suudi Arabistan merkezli haber ajansları gözaltı ve tutuklamalara 'çok geniş' bir yer ayırmazken, İngiliz haber portalı The Independent haberinde önemli bir iddiaya yer verdi.

"YENİ KRALA HAZIRLIK"

The Independent Suudi Kralı Salman'ın görevi oğlu ve veliaht prens Muhammed bin Salman'a bırakarak kenara çekileceği ve gözaltıların yeni kral dönemine hazırlık amacıyla yapıldığını iddia etti.

Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin en büyük ekonomik kurumu Aramco'yu yöneten ve karar alma mekanizmalarını domine ettiği ifade edilen Muhammed bin Salman, Alman istihbaratı tarafından yazılan bir raporda 'güce aç bir isim' olarak ifade edilmişti.

Birinci Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman

Twitter'da "15 Eylül hareketi" hashtagı başlatan aktivistler Cuma günü, Muhammed bin Selman yönetiminin hukuksuz tutuklamalarını protesto etmek için sokağa çıkması planlanıyordu.

HALKTAN AŞIRI GÖRÜŞLERİ OLANLARIN İHBAR EDİLMESİ İSTENMİŞTİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan sosyal medya üzerinde "terör bağlantılı ya da aşırı görüşler" paylaşanları ihbar etmelerini istemişti.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajda, "Sosyal ağlarda terör bağlantılı ya da aşırı görüşler paylaşan bir hesap gördüğünüz zaman, lütfen hiç vakit geçirmeden bunu #HepimizGüvendeyiz uygulaması üzerinden bize bildirin" denildi.

Suudi Arabistan devleti tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, hırsızlık ve trafikte kural ihlali gibi bildirimlerin yapılabilmesi için geçen yıl kullanıma sokulmuştu.



HRW: HÜKÜMETİ TOPLUMU CASUSLUĞA TEŞVİK EDİYOR

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yapılan çağrıyı kınayarak, "Suudi Arabistan'ın yeni liderliği, hiç vakit kaybetmeden eleştirel düşünce ya da görüşlere hoşgörü göstermeyeceğini ortaya koyuyor ve Suudi toplumunu birbirleri için casusluk yapmaya teşvik ediyor" dedi.

Son dönemde Suudi Arabistan'da bazı tanınan insan hakları savunucularının tutuklanmasının ardından yurtdışında yaşayan muhalif gruplar, Cuma günü eylem çağrısı yapmıştı. Suudi Arabistan'da gösteri yapmak yasak.