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    Flaş iddia! "Suudi Arabistan gözaltındakilere işkence etti"

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 09:17 | Son Güncelleme:

    Orta Doğu merkezli Middle East Eye haber sitesi, Suudi Arabistan'ın gözaltına aldığı kişilerden bir bölümünün güvenlik güçleri tarafından işkence gördüğünü iddia etti.

    Haberde üst düzey yetkililerden bazılarının gözaltılar esnasında işkence gördüğü iddiası yer aldı.

    The Middle East Eye'a konuşan Suudi yetkililer, Suudi yetkililer tarafından açıklanan rakamın çok üstünde gözaltılar olduğunu ancak kamuoyuna açıklanan rakamın oldukça düşük olduğunu belirtti. 

    İşkence gördüğü belirtilen bazı üst düzey yetkililerin bir süre hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Bazı üst düzey yetkililerin banka hesaplarının detaylarını açıklamak için şiddete maruz kaldığı ifade edildi. 

    Suudi Arabistan'da son günlerde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Prensler, bakanlar ve zengin iş adamları gözaltına alınıp lüks bir otele kapatıldı. Hepsi yolsuzlukla suçlanıyorlar. Bankalardaki mal varlıkları da dondurulmuş durumda.

    Bu dev yolsuzluk operasyonunun ardındaki baş aktör ise 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed bin Selman. Prens Muhammed yeni kurulan yolsuzlukla mücadele komisyonuna da başkanlık yapıyor.

    208 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Suudi yönetimi yolsuzluk operasyonlarında sorgulanmak üzere 208 kişinin sorgulandığını açıkladı.
    208 kişiden 7'sini ise serbest bırakıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, en az 100 miilyar doların yolsuzluk ve rüşvete karıştığı ifade edildi.

     

    Etiketler: son dakika , haberleri , muhammed bin salman
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