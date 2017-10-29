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    Flaş iddia... Suriye'de gizli pazarlık! Esad teklif etti terör örgütü kabul etmedi

    AA
    29.10.2017 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Suriye'de Beşar Esad rejimi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ele geçirdiği bölgelerden çıkması karşılığında özerklik vermeyi önerdi. Ancak örgüt halihazırda işgal ettiği tüm bölge için federasyon statüsü istedi.

    Görüşme ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, rejim kontrolünde bulunan merkezi Kamışlı ilçesinde gerçekleşti. 

    Kamışlı'daki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi adına görüşmeye istihbaratın en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk katıldı.
    Esad'in sağ kolu durumundaki Memluk, pazarlıkta terör örgütü elebaşlarının önüne özerklik konusunu koydu.


    Memluk, terör örgütü YPG'nin Suriye iç savaşında 2012'den sonra işgal ettiği Arap bölgelerinden çekilmesi halinde, örgütün kalan yerlerdeki hakimiyetini, özerklik statüsü vererek tanıyacaklarını bildirdi.  Ancak örgüt elebaşları, ülkenin anayasal sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve hakimiyet kurdukları alana federal statü verilmesini talep etti.

    Bunun üzerine pazarlık çıkmaza girdi. Taraflar daha sonra yeniden görüşmek üzere anlaştı.  Kamışlı'daki toplantıya Memluk'un bizzat katılması rejimin, ABD desteğiyle hızla alan genişleten YPG'yle anlaşarak durumu bir an evvel kontrol altına alma çabası olarak görülüyor.  Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

    Esad'in Dışişleri Bakanı Velid Muallim, özerklik konusunu görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.  Diğer yandan YPG, işgal ettiği bölgeleri elinde tutabilmek için, Rakka'nın güneybatısında rejimle kısa süre çatıştığı Ciidin köyünde hendek kazmaya başladı. Yerel kaynaklar, örgütün rejimle toprak ayrışması için kalıcı hatlar kurmaya çalıştığını savunuyor.



     

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    Etiketler: beşar esad , pkk , son dakika , son dakika haberleri
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