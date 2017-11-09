Flaş iddia! Prense red cevabı verince gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da çok sayıda prens ve bakanın gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki komisyonun emriyle tutuklanan veya görevden uzaklaştırılanlara ait banka hesaplarına da el konuluyor. Reuters Haber Ajansı, el konulan hesapların sayısının 1700’e ulaştığını duyurdu. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne göre ise el konulan hesaplardaki varlıkların toplamı 800 milyar doları (3.1 trilyon TL) buluyor.

PRENSE RED CEVABI VERİNCE...

Katar’ın El Cezire Televizyonu’nun tutuklanan prenslerden birine yakın çevrelere dayandırdığı haberine göre, Veliaht Prens Selman, operasyona, başında olduğu “Vizyon 2030 Projesi” kapsamında ülkeye yatırım yapmaya çağırdığı Prens el-Velid bin Talal’dan ret yanıtı alması üzerine karar verdi.

Habere göre Selman, tutuklamalarla ülkenin diğer zenginlerine “Ya ödeyin ya da hapsi boylayın” mesajı vermek istiyor. Veliaht prens, Vizyon 2030 Projesi kapsamında ülkenin Mısır ve Ürdün sınırına yakın bir bölgeye 600 milyar dolar maliyetli bir megakent oluşturacağını açıklamıştı.



Ülkeyi “Ilımlı islam ülkesi” haline getireceğini ifade eden Selman, Vizyon 2030 Projesi kapsamında sosyal dönüşümler de planlıyor. Proje, ABD tarafından da destekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Ofisi (DRL), dün “proje kapsamındaki sosyal ve ekonomik reformları destekleyen projeleri finansmanla ödüllendireceğini” açıkladı.

HEPSİ YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Suudi Arabistan'da ciddi gelişmeler yaşanıyor. Prensler, bakanlar ve zengin iş adamları gözaltına alınıp lüks bir otele kapatıldı. Hepsi yolsuzlukla suçlanıyorlar. Bankalardaki mal varlıkları da dondurulmuş durumda.

Bu dev yolsuzluk operasyonunun ardındaki baş aktör ise 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed bin Selman. Prens Muhammed yeni kurulan yolsuzlukla mücadele komisyonuna da başkanlık yapıyor. Peki, son gelişmeler gerçekten samimi bir yolsuzlukla mücadele girişimi mi yoksa Prens Muhammed'in iktidarı elinde toplama çabası mı? Cevap her ikisi de.

Yolsuzluk, Suudi Arabistan'da oldukça yaygın bir olgu. Rüşvet, pahalı 'hediyeler' ve cömert bahşişler dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da iş yapmanın bir parçasıydı. Önemli görevlere getirilen isimlerin çok büyük bölümü astronomik düzeylere ulaşan servetlere kavuştu. Bu paraların büyük kısmı da vergi cennetlerinde saklanıyordu.

Suudi Arabistan bu kadar yolsuzluğu kaldıracak durumda değil. Ülkenin hızlı büyüyen genç bir nüfusu var. Bu insanlara anlamlı istihdam alanları yaratılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. 81 yaşındaki Kral Selman tarafından desteklenen veliaht Prens Muhammed'in, Suudi Arabistan'ın en zenginlerinin peşine düşmesinin birkaç sebebi var.

Öncelikle eskiden olduğu gibi iş yapmanın artık kabul edilebilecek bir şey olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Suudi Arabistan'ın 21. Yüzyılda var olabilmesi için reforma ve modernleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Prens Muhammed yönetimindeki bir hükümet, off-shore hesaplara erişmeyi ve toplamda 800 milyar doları bulduğu tahmin edilen kaynakları ülke ekonomisine kazandırmayı isteyecektir.

Peki operasyonlar nereye kadar devam edecek? Ülkenin Başsavcısı, mevcut gözaltılar için 'ilk safha' demiş ve yeni gözaltıların sinyalini vermişti. İktidardaki Suud hanedanlığı ülkenin petrol gelirlerinin ne kadarlık bölümünün prenslere ve ailelerine gittiğini açıklamıyor.

Her ne kadar Suudi Arabistan halkı, ele geçirilen servetin ülke içerisinde adil biçimde yeniden dağıtılacağı ümidiyle sevinse de, kimse yolsuzluk operasyonlarının nerelere kadar uzanacağını kestiremiyor.

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