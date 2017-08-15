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    Flaş iddia... Prens Charles 3 yıl sonra Kral olacak

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 07:39Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 07:39

    1952’den beri tahtta bulunan 92 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde emekli olup tahtı oğlu Prens Charles’a bırakacağı iddia edildi

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in emekli olmasının ardından, İngiliz medyası Kraliçe II. Elizabeth'in de tahtı bırakacağını iddia etti. Kraliyetin geleceğini yakından ilgilendiren haber, İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı. İngiliz Mirror gazetesinin kraliyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; 92 yaşındaki kraliçe, 95 yaşına gelince tahtı oğlu ve veliahdı Prensi Charles'a bırakmayı düşünüyor. Kraliçe hayatta olsa bile en yaşlı oğlunun kral olmasına dair yürürlüğe konması düşünen kraliyet yasasına (Regency Act) dair tartışmalar tekrar alevlendi.

    Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın resmi konutu olan Clarence House'un sözcülüğü, bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Gazeteye kraliyet ailesi hakkında yorumlar yapan muhabir ise "Bana tahtta bir değişikliğin gerçekleşmesi için hazırlıkların sürdüğünü net bir şekilde söyleyen yüksek rütbeli birçok saray mensubu ile konuştum. Hepsi Prens Charles'ın kral olacağına dair ihtimalin gerçek olduğunu söyledi" dedi.

    TAHTA ÇIKAN EN YAŞLI KRAL
    Tüm bu haberlere rağmen Kraliçe'nin ağzından tahtı oğlu Prens Charles'a devredeceğine dair tek bir söz çıkmadı. Daily Mail gazetesi Kraliçe'nin birçok kez tahtını devretmeyeceğini söylediğini de hatırlattı. 1952'de tahta çıkan II. Elizabeth'in babası VI. George, ölümüne kadar kraldı. İngiltere'nin en uzun süre ülkeyi yöneten hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth ülkede halk arasındaki popülerliğini koruyor.
    Prens Charles kral olursa, ülkede tahta çıkan en yaşlı kral olacak. Prens Charles da tahtını bırakmaya karar verirse en büyük oğlu ve veliahdı Prensi William kral olacak.

    Etiketler: prens charles , ingiltere , Kraliçe elizabeth
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