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    Flaş iddia... Prenslerin tutulduğu otelden ilk görüntü mü? Yer yatakları, silahlı güvenlik...

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prens ve bakanların tutulduğu Ritz Carlton otelinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Suudi Arabistan'da önceki gece kurulan yolsuzluk komisyonunun ilk işi 11 prens, görevdeki 4 bakan, iş adamları dahil çok sayıda kişiyi gözaltına almak olmuştu. Gözaltına alınanlar arasında sık sık Bodrum'u ziyaret eden, 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Prens El Velid bin Tallal da bulunuyor.

    Gözaltına alınanların Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutulduğu iddia ediliyordu. Otel içinden çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.

    El Cezire'den Saad Abedine'nin paylaştığı video ve fotoğrafları çok sayıda kişi retweet etti.

    Görüntülerin, gözaltına alınanların tutulduğu otelde çekildiği iddia ediliyor.

    Görüntüde silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu geniş bir salonda yer yatakları var. Yer yatağında yatanların ise prensler mi, güvenlik görevlileri mi olduğu henüz bilinmiyor. 

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    "OTELE GÖTÜRÜLMELERİ 'HAYATİ TEHLİKELERİ YOK' MESAJI"

    Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ortadoğu uzmanı Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, gözaltına alınanların otelde tutulmaları için şu yorumu yapmıştı:  "Gözaltına alınanlar Riyad Ritz-Carltin'a götürülerek "rahatları" temin edildi. Anlamı, bunların güç kaidesi hala var. Muhammed Bin Salman yapabileceklerinden endişeli. Gözaltına alınanların taraftarlarına ilkin "'rahatları' yerindedir,hayati tehlike yok" mesajı veriliyor. Bir yandan,göz altındakilere "uysal" müzakere süreci geçirirlerse "bela"nın büyümeyeceği hissetirilerek ana altından sopa gösteriliyor"

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    KRAL VE OĞLUNDAN ZİYARET

    Öte yandan Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin'in cenazesi başkent Riyad'a getirildi.

    Asir Emirliğine yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, Prens Mansur'un naaşı, Asir Emiri Faysal bin Halid ve diğer yetkililerin nezaretinde kraliyete ait uçakla Riyad'a getirildi.

    Mansur'un cenaze namazı ve defin işleminin başkentte yapılması bekleniyor.

    Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, helikopter kazasında hayatını kaybeden Mansur'un baba evini ziyaret etti.

    Mansur ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed, baba Prens Mukrin bin Abdulaziz'e taziyelerini iletti.
    Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekileri taşıyan helikopter dün akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Ebha kenti yakınlarında düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.

    Etiketler: Son dakika , gözaltı
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