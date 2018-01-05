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    Flaş iddia! Kuzey Kore yanlışlıkla kendini vurdu

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre, Kuzey Kore 28 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği füze denemesi fiyaskoyla sonuçlandı ve yanlışlıkla kendi şehrini vurdu

    Japonya merkezli The Diplomat dergisi, Amerikalı bir diplomatın kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore ordusunun füze denemesi sırasında, orta menzilli Hwasong-12/KN17 füzesi, Tokchon şehrine düşerek, bazı fabrika ve tarım alanlarına büyük zarar verdi' iddiasında bulundu.

    Pukchang askeri üssünden fırlatılan Hwasong-12/KN17 türü orta menzilli balistik füzenin kalkışından 1 dakika sonra arızalanarak Tokchon şehrine düştüğü, büyük maddi hasara yol açtığı düşünülüyor.

    Yine kaynağın verdiği bilgiye göre, zarar gören bölge uzaydan çekilen görüntülere de yansımış görünmekte...

    Etiketler: ABD
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