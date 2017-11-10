Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Flaş iddia! "Kürt bakan ülkeden kaçtı"

    Flaş iddia! "Kürt bakan ülkeden kaçtı"

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:09 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Aşiti Havrami'nin, Erbil ve Süleymaniye'deki uluslararası uçak seferleri askıya alınmadan bir gün önce Erbil'i terk ederek İngiltere'ye gittiği iddia edildi.

    Goran (Değişim) Hareketi Süleymaniye Milletvekili Ali Heme Salih, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Havrami'nin Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil ve Süleymaniye'deki uluslararası uçak seferlerini askıya almasından bir gün önce bölgeyi terk ettiğini ve şu an Londra'da olduğunu" ileri sürdü.
    Havrami veya söz konusu bakanlıktan ise henüz bu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Aşiti Havrami, Mayıs 2006'dan bu yana IKBY'de Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyor.

    Irak Meclisi, IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumunun ardından uluslararası uçak seferlerinin askıya alınması dahil bir dizi yaptırım kararı almıştı. IKBY'deki iki havalimanından 29 Eylül'den bu yana uluslararası uçak seferleri yapılmıyor.

    Etiketler: kuzey Irak , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri