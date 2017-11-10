Flaş iddia! "Kürt bakan ülkeden kaçtı"

Goran (Değişim) Hareketi Süleymaniye Milletvekili Ali Heme Salih, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Havrami'nin Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil ve Süleymaniye'deki uluslararası uçak seferlerini askıya almasından bir gün önce bölgeyi terk ettiğini ve şu an Londra'da olduğunu" ileri sürdü.

Havrami veya söz konusu bakanlıktan ise henüz bu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aşiti Havrami, Mayıs 2006'dan bu yana IKBY'de Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyor.

Irak Meclisi, IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumunun ardından uluslararası uçak seferlerinin askıya alınması dahil bir dizi yaptırım kararı almıştı. IKBY'deki iki havalimanından 29 Eylül'den bu yana uluslararası uçak seferleri yapılmıyor.