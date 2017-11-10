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    Flaş iddia! "Kral çağırdı, Riyad'da telefonu alındı, istifa metni okutuldu"

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 10:57 | Son Güncelleme:

    The Independent'ın tecrübeli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, 4 Kasım'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasını açıklamadan önce 3 Kasım'da Riyad'a inişinin ardından Suudi Arabistan tarafından gözaltına alındığını ve daha sonra kendisinden istifa etmesinin talep edildiğini yazdı.

    Fisk, "Hariri'nin jeti 3 Kasım'da Riyad'a indiğinde gördüğü ilk şey, uçağını çevreleyen Suudi polisler oldu. Dışarıya çıktığında Hariri'nin ve korumalarının cep telefonuna el koydular. Bu şekilde Lübnan Başbakanı susturuldu" ifadelerini kullandı. 

    Fisk, Kral'ın Hariri'yi arayarak ülkeye çağırdığını iddia etti ve Hariri'nin kendisine verilen istifa mektubunu okumaya mecbur edildiğini aktardı. 

    Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da duyurduğu iddiasının ardından ülkesi Lübnan'a henüz dönmedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri'nin ülkeye gelerek istifasını sunmaması durumunda istifayı kabul etmeyeceğini söylemişti. 

    "ALTERNATİFİ YOK ÜLKEYE GELSİN"

    Lübnan'ın önde gelen Dürzi politikacısı Velid Canbolat ise Cumartesi günü bulunduğu Suudi Arabistan'da başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri'nin artık ülkesine dönme zamanının geldiğini söyledi.

    Canbolat, Lübnan'da Hariri'ye alternatif bulunmadığını belirtti.

    Bir Twitter mesajında Canbolat, "İster zorla, ister kendi iradesiyle", bir haftadır Lübnan'dan uzakta olan "Şeyh Saad'ın dönmesinin zamanı gelmiştir. Kendisinin alternatifi yoktur" dedi.

     

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    Etiketler: Son dakika , haberler
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