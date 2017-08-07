Flaş iddia! 'İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta tutuyor'

İsrail Başbakanlık Ofisi, Filistinli güvenlik kaynaklarının iddiasını kabul etmedi.

Jerusalem Post haberi, "Filistinlik kaynaklar: İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta mahkûma dönüştürdü" başlığıyla duyurdu.

Filistinli kaynaklar, Abbas'ın Mescid-i Aksa'da çıkan olayları engelleme ve durdurma konusunda 'başarısız olması' nedeniyle İsrail'in Abbas'a yaptırım uyguladığını iddia etti.

Jerusalem Post'a konuşan ABD'li kaynaklar ise Ramallah'tan çıkışın kabul edilmemesinin Abbas'ın Mescid-i Aksa konusunda yaptığı açıklamalarla ilişkin olduğunu söyledi.