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    Flaş iddia! 'İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta tutuyor'

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 11:04Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:05

    İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi, İsrailli güvenlik güçlerinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'tan çıkışına izin vermediği ve bölgede kalmaya zorladığını yazdı. Filistinli kaynaklara dayandırılan haberde, Abbas'ın Ramallah'tan çıkışına Mescid-i Aksa'da geçen haftalarda yaşanan gerginliği 'engellemediği' için izin verilmediği ifade edildi.

    İsrail Başbakanlık Ofisi, Filistinli güvenlik kaynaklarının iddiasını kabul etmedi. 

    Jerusalem Post haberi, "Filistinlik kaynaklar: İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta mahkûma dönüştürdü" başlığıyla duyurdu. 

    Filistinli kaynaklar, Abbas'ın Mescid-i Aksa'da çıkan olayları engelleme ve durdurma konusunda 'başarısız olması' nedeniyle İsrail'in Abbas'a yaptırım uyguladığını iddia etti. 

    Jerusalem Post'a konuşan ABD'li kaynaklar ise Ramallah'tan çıkışın kabul edilmemesinin Abbas'ın Mescid-i Aksa konusunda yaptığı açıklamalarla ilişkin olduğunu söyledi. 

    Etiketler: israil , Filistin , mescid-i aksa , Jerusalem Post
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