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    Flaş iddia! İran Suriye'ye üs kuruyor

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 16:31 | Son Güncelleme:

    İran'ın Suriye'de yeni bir üs inşa ettiğini öne sürüldü. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiye göre yapılan yeni üs, uydu fotoğraflarında görüntülendi.

    BBC'de yer alan habere göre İran, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında askeri üs kuruyor. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kisvah'daki çalışmalar uydu fotoğraflarına yansıdı.

    Haberde Ocak Mayıs ve Ekim aylarında alınmış uydu görüntüleri karşılaştırıldı. Bölgeye pek çok binanın inşa edildiği görüldü.  Üs kurulduğu iddia edilen bölge İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri'ne 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Suriye'de halihazırda Rusya'ya ait askeri üsler bulunuyor.

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