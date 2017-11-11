Flaş iddia! İran Suriye'ye üs kuruyor

İran'ın Suriye'de yeni bir üs inşa ettiğini öne sürüldü. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiye göre yapılan yeni üs, uydu fotoğraflarında görüntülendi.

BBC'de yer alan habere göre İran, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında askeri üs kuruyor. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kisvah'daki çalışmalar uydu fotoğraflarına yansıdı. Haberde Ocak Mayıs ve Ekim aylarında alınmış uydu görüntüleri karşılaştırıldı. Bölgeye pek çok binanın inşa edildiği görüldü. Üs kurulduğu iddia edilen bölge İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri'ne 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Suriye'de halihazırda Rusya'ya ait askeri üsler bulunuyor. Ekim 2017



Mayıs 2017 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR