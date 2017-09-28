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    Hürriyet >Dünya>Flaş iddia! 'Erbil Bağdat'a görüşme teklif etti'

    Flaş iddia! 'Erbil Bağdat'a görüşme teklif etti'

    Reuters
    28.09.2017 - 09:15 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 09:43

    Erbil merkezli Rudaw televizyonu, Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin(IKBY) merkezi hükümetin bölgedeki havalimanlarında gözlemci bulundurması için Bağdat'agörüşme teklif ettiğini duyurdu.

    Bu adım, Kürt yönetiminin Pazartesi günü yaptığı bağımsızlık referandumunun yarattığı krizin yatıştırılmasına yönelik olarak  görülüyor. Irak Başbakanı Haydar Abadi, IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının denetimini Cuma gününe kadar merkezi hükümete devretmesini istemişti.

    "UÇUŞLARI ASKIYA ALIRIZ" DEMİŞTİ

    Bağdat hükümeti, aksi halde Kuzey Irak'ın tüm doğrudan  uluslararası uçuş bağlantılarını askıya alacağını bildirdi.

    Rudaw haberine göre Kürt yönetiminin Ulaştırma Bakanı Mevlut Murad, Kürt yetkililerin "Irak hükümetinin Erbil ve Süleymaniye uluslararası havalimanlarına gözlemci göndermesi konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduğunu" söyledi.

    Etiketler: erbil , bağdat , IKBY
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