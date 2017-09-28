Flaş iddia! 'Erbil Bağdat'a görüşme teklif etti'

Bu adım, Kürt yönetiminin Pazartesi günü yaptığı bağımsızlık referandumunun yarattığı krizin yatıştırılmasına yönelik olarak görülüyor. Irak Başbakanı Haydar Abadi, IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının denetimini Cuma gününe kadar merkezi hükümete devretmesini istemişti.

"UÇUŞLARI ASKIYA ALIRIZ" DEMİŞTİ

Bağdat hükümeti, aksi halde Kuzey Irak'ın tüm doğrudan uluslararası uçuş bağlantılarını askıya alacağını bildirdi.

Rudaw haberine göre Kürt yönetiminin Ulaştırma Bakanı Mevlut Murad, Kürt yetkililerin "Irak hükümetinin Erbil ve Süleymaniye uluslararası havalimanlarına gözlemci göndermesi konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduğunu" söyledi.