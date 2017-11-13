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    Flaş iddia! Afgan lider Türkiye'den ülkesine dönecek

    BBC Türkçe
    13.11.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Afganistan'da yayın yapan özel 1TV kanalı, Afganistan Ulusal İslami Hareketi'nin de liderliğini yapan Başkan Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un Türkiye'den ülkesine döneceğini iddia etti.

    Dostum, Mayıs 2017'de Türkiye'ye gelmiş ve o tarihten beri ülkesine dönmemişti. 1TV'ye göre bu "sürgünün" arkasında eski vali Ahmet Eşçi'ye taciz edildiği ve işkence yapıldığı suçlamaları yatıyor.

    BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Dostum'un Kabil'deki sözcüsü Beşir Ahmet Tayanj hem Afgan hükümetinin hem de uluslararası toplumun Dostum'un ülkeye dönüşünün Afganistan'ı güçlendireceğini düşündüğünü söyledi ve ekledi: "Tüm hazırlıklar yapıldı, inşallah yakın zamanda ülkeye dönmüş olacak."

    Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Dostum'un da mensubu olduğu Türk-Özbek etnik grubundan temsilcilerle son ayda iki kere bir araya geldi. 11 Kasım'da gerçekleşen görüşmede Gani "Bugüne kadar hiçbir Afgan'a ayrımcılık yapmadım, hiçbir etnik grup devlet teşkilatında tekel olamaz" dedi.

    General Dostum'un, ülkenin kuzeyindeki memleketi Jowzjan'ın eski valisi Ahmad Eşçi tarafından geçen yıl yöneltilen taciz ve işkence suçlamalarının ardından bir mahkeme, Dostum'un korumalarına 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

    Etiketler: raşid dostum , son dakika
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